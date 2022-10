Niemieckie organizacje praw zwierząt opublikowały film na którym widać katastrofalne warunki, w jakich przebywają kurczaki na niemieckiej farmie dostarczającej do sieci Lidl. O sprawie informuje interia.pl.

W Niemczech skandal w drobiowej firmie dostarczającej do Lidla /fot. Shutterstock

Jak czytamy, serwis lidl-fleischskandal.de opublikował nagranie ukazuje "głównie kurczęta brojlery w wieku około miesiąca". Zwierzęta poruszają się niezdarnie, niektóry nie są zdolne do tego, by stanąć na własnych nogach. Widać, że są poprzerastane, dotyczy to szczególnie mięśni ud i klatki piersiowej. Wiele z nich ma mieć zdeformowane kości, a część pada z powodu niewydolności serca.

Zwierzęta w agonii

Jak czytamy w serwisie interia.pl, na filmie widać kilka sztuk brojlerów, które w ciężkim stanie. Zdaniem komentatorów taka sytuacja jest wynikiem m.in. dużej gęstości, przebywania we własnym kale i ciągłego stresu, jakiemu są poddawane.

Odpowiedź Lidla

Niemiecka sieć dyskontów Lidl, wydała w tej sprawie oświadczenie, w którym czytamy, że w celu zbadania sytuacji firma kontaktuje się z dostawcą, który oprócz Lisla zaopatruje również wielu innych uczestników rynku w Niemczech.

