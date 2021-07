W Poznaniu powstanie system śledzenia dzików online?

Do tzw. Zielonego Budżetu Obywatelskiego w Poznaniu wpłynął projekt który zakłada stworzenie systemu śledzenia tras dzików online, a następnie ich odłów i wywożenie do lasów poza miastem.

Hodowcy trzody protestują przeciwko pomysłowi na walkę z ASF z Poznania. fot. Nick Karvounis on Unsplash

Poznań będzie monitorował dziki?

Do tzw. Zielonego Budżetu Obywatelskiego w Poznaniu wpłynął projekt który zakłada „tworzenie systemu śledzenia tras dzików online, celem szybszej interwencji służb miejskich, a następnie ich odłów i wywożenie do lasów poza miastem.

Jak czytamy w opisie projektu, zwierzęta miałaby zakładane obroże z systemem GPS w momencie ich pierwszego odłowu, a przy następnych próbach następowałaby konserwacja nadajników.

- Dodatkowo w ramach projektu planowane jest udostępnienie wglądu w ten system mieszkańcom za pomocą aplikacji Smart City i systemu map na miejskiej stronie internetowej, tak by mieszkańcy sami mogli unikać kontaktu ze zwierzyną oraz by sami mogli zgłosić wniosek o wywóz dzików na bardziej odludne tereny. Planowane jest też, by w przypadku obecności dzików w promieniu 100 m od telefonu użytkownika Smart City, dostawał on powiadomienie o obecności dzików w okolicy, by mógł tym samym zachować zwiększoną ostrożność - pisze autor wniosku.

Wraz z podaną aktualną lokalizacją zwierzęcia w ramach aplikacji podana byłaby jego płeć oraz informacja, czy zwierzę bywało w przeszłości agresywne, tzn. atakowało znajdujących się w pobliżu ludzi. Towarzyszyłyby temu proste, przejrzyste dla mieszkańców ikonografiki. Ponadto, zebrane dane dot. tras dzików będą mogły być w przyszłości wykorzystane, celem opracowania innych narzędzi skutecznego radzenia sobie z tą palącą kwestią - zachęca autor.

Ze względu na fakt, iż epidemia ASF raczej nie wygaśnie w długim okresie, przewidziano, że projekt będzie kontynuowany w latach następnych. Wtedy też zaplanuje się zakup dodatkowych obróż GPS i konserwację systemu - czytamy we wniosku.

Projekt jest adresowany do mieszkańców Rataj, Strzeszyna, Głuszyny, Piątkowa i innych poznańskich osiedli regularnie "odwiedzanych" przez dziki.

Projektem o wartości szacowanej na blisko 1 mln zł wstrząśnięci są hodowcy trzody. Jego realizacja to prosta droga do rozprzestrzeniania epidemii ASF oraz łamanie obowiązującego prawa.

Hodowcy: to sprzeczne z prawem

Afrykański Pomór Świń od 2014 roku budzi niepokój w polskich hodowcach trzody chlewnej. Dynamika rozprzestrzeniania się wirusa stale się zwiększa - szacuje się, że 11 736 przypadków ASF u dzików, przekłada się to na 376 ognisk. Początkowo ASF pojawiał się głównie na wschodzie kraju w tym roku jest już obecny na terenie 10 województw. Analizując przyczyny ognisk ASF, czynnik ludzki jest równie ważny jak obecność dzików, a krążący obecnie szczep ASFV jest niezwykle zjadliwy.

Profesorowie Zygmunt Pejsak oraz Grzegorz Woźniakowski, opierając się na własnym doświadczeniu oraz publikacjach specjalistów opublikowali na łamach Życia Weterynaryjnego pracę „Afrykański pomór świń w Polsce w latach 2014–2021 – dlaczego nie dajemy sobie rady?”. Zaznaczyli w niej, że wśród przyczyn niekorzystnej sytuacji w naszym kraju można upatrywać m.in.: braku ścisłej współpracy wszystkich instytucji, które powinny być odpowiedzialne za zwalczanie ASF, brak konsekwencji w działaniu, niezdawanie sobie sprawy z faktu, jak duże straty ponosi sektor produkcji mięsa wieprzowego w związku z ASF.

Odławianie i znakowanie dzików to najgorsze wyjście

Jednym z filarów tego sektora jest obszar Wielkopolski. Zgodnie z danymi raportu GUS pogłowie świń w grudniu 2020r. liczyło w Polsce 11 727,4 tys. sztuk. Największy udział w krajowym pogłowiu świń miało województwo wielkopolskie (36,4%).

Dziki są rezerwuarem ASF. Ich wkroczenie do miast związane z utratą lęku przed człowiekiem i odkrycie bogatych terenów do żerowania budzi zrozumiałe obawy. Z jednej strony większość mieszkańców traktuje nowych gości z infantylną fascynacją, z drugiej rosnąca ilość wypadków komunikacyjnych, niszczenie trawników i zieleni miejskiej i przypadki zaatakowania ludzi rodzi potrzebę interwencji.

Jak wskazuje POLPIG - Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej, salomonowe rozwiązanie którym jest odławianie znakowanie i wywożenie dzików do lasu jest rozwiązaniem najgorszym z punktu widzenia sanitarnego.

- Rozwiązuje problem chwilowo, a znacząco przyczynia się do rozwleczenia epidemii ASF na nowe tereny i zagładzie kolejnych hodowli świń. Fakty są bezlitosne i jedynym skutecznym rozwiązaniem są, według naukowców i hodowców radykalne kroki podjęte m.in. przez Danię czy Czechy. Dodatkowo uregulowania unijne (ROZDZIAŁ V RWK 2021/605 ustanawia w art. 45 pkt a) stanowczo zabraniają przemieszczania dzików na terenie kraju członkowskiego Odłów dzików z terenów miejskich jest niezbędny, ale wypuszczanie ich do lasu przyniesie dramatyczne szkody bez trwałego pożytku - mówi Aleksander Dargiewicz, prezes Polpig.