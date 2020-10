W Światowy Dzień Jaja branża przypomina: Wszystkie jaja są równe

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się wrzucić do koszyka jaja z chowu klatkowego, ściółkowego czy z wolnego wybiegu, kupujemy produkt o porównywalnym składzie substancji odżywczych i smaku. Potwierdzają to fakty dowiedzione naukowo.

- Co ciekawe, głoszoną od lat przez producentów i ekspertów branżowych tezę, że „wszystkie jaja są równe”, w końcu poparły także środowiska, które wcześniej miały na ten temat odmienne zdanie. Tym samym obalony został kolejny mit dotyczący jaj konsumpcyjnych. Twierdzenie, że sposób chowu kur wpływa na skład i aspekty zdrowotne jaj konsumpcyjnych przechodzi do lamusa - wskazuje KIPDiP.

Kluczowe dla naszego zdrowia jest to, aby jaja, które kupujemy były oznakowane czyli aby miały identyfikowalne pochodzenie. Tylko wtedy mamy gwarancję, że produkt jest bezpieczny i świeży. Od wielu lat słyszymy, że jaja określane mianem „wiejskich”, posiadają wyższe walory odżywcze i zdrowotne od jaj wyprodukowanych w rejestrowanych gospodarstwach pozostających pod stałą kontrolą weterynaryjną. Konsumenci pod wpływem fałszywych doniesień medialnych żyją w przekonaniu, że jeśli kupią jaja nieoznakowane kodem producenta na popularnym bazarze, to mają gwarancję, że będą one smaczniejsze i zdrowsze. Ufamy, że w krótkim terminie konsumenci zrozumieją, że popełniają błąd ponieważ narażają się na możliwość zakażenia salmonellą, która w chowie przyzagrodowym nie jest w żaden sposób kontrolowana.

Przy okazji dzisiejszego święta jajecznego branża apeluje do polskich konsumentów jaj, aby przyłączyli się do globalnej walki z marnotrawieniem żywności.

- Okazuje się, że jaja są często wyrzucane po przekroczeniu daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu detalicznym. Takie postępowanie nie jest ani ekologiczne, ani ekonomiczne. Przy właściwym przechowywaniu jaj można je jeść o wiele dłużej. 28 – dniowa data minimalnej trwałości dla jaj konsumpcyjnych, nie oznacza, że nie można ich po tym terminie jeść. Przez niedoinformowanie konsumentów w każdym z państw europejskich rocznie są marnowane setki milionów jaj. Wierzymy, że polskie społeczeństwo postępuje rozsądniej - wskazuje KIPDiP.

Izba podkreśla, że nie ma drugiego pokarmu, który z punktu widzenia potrzeb naszego organizmu

byłby tak bliski ideału bo zawiera wszystkie składniki odżywcze niezbędne do funkcjonowania

organizmu.