W Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim oddano do użytku po modernizacji dwa postojowe nabrzeża rybackie - poinformowało w środowym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury. Dodano, że koszt przebudowy wyniósł ponad 3,8 mln zł.

Inwestycja w port rybacki w Trzebieży

Realizujemy wielkie inwestycje infrastrukturalne, jak pogłębienie toru wodnego Świnoujście - Szczecin, czy przekop Mierzei Wiślanej oraz mniejsze, o charakterze lokalnym. Przykładem takiej inwestycji jest modernizacja nabrzeży rybackich w trzebieskim porcie. Pamiętamy o potrzebach małych ośrodków, w ten sposób dbamy o zrównoważony rozwój całego kraju - powiedział, cytowany w komunikacie", wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Inwestycja w Trzebieży za 3,8 mln złotych

Jak poinformował resort, przebudowano dwa nabrzeża o łącznej długości ponad 185 metrów wraz z infrastrukturą. Nabrzeża zostały wyposażone w pachoły cumownicze, belki odbojowe, drabinki wyjściowe i stanowiska ratownicze. W części zachodniej nabrzeża w basenie nr 1 przebudowano także slip do wodowania i wyciągania z wody jednostek pływających, głównie kutrów rybackich.

Jak wskazano w komunikacie, koszt przebudowy to ponad 3,8 mln zł. Na torach podejściowych do portu wykonano również prace czerpalno-refulacyjne, o łącznej kubaturze ponad 34 tys. metrów sześciennych. Ich koszt to ponad 1,4 mln zł.

