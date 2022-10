Gobarto podsumowało trzeci kwartał 2022 r. na rynku trzody chlewnej. Tylko w ostatnim kwartale ubyło w Polsce 291 tysięcy świń, podczas gdy od początku roku 707 tys.

W trzy lata Polska straciła połowę stad świń. fot. shutterstock

W trzy lata Polska straciła połowę stad świń

Gobarto podsumowało trzeci kwartał 2022 r. na rynku trzody chlewnej. Podstawowe wnioski to:

Liczba stad zmniejszyła się o kolejne 4% w stosunku do lipca 2022 r.

Dynamika spadku pogłowia przyśpieszyła z 0,6% do 2,99%.

Średnia wielkość stada wzrosła do 159 świń.

Liczba zarejestrowanych stad trzody chlewnej w Polsce wynosi 59,2 tys. – wynika z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z 10 października 2022 r. Oznacza to aż 2 347 (3,81%) mniej stad niż 3 miesiące temu. W trzecim kwartale dziennie ubywało 24 stad.

Obecnie w Polsce jest o połowę mniej hodowli trzody niż było ich niespełna 3 lata temu. fot. materiały Gobarto

Dlaczego topnieje hodowla trzody w Polsce?

Obecnie jest w Polsce o połowę mniej hodowli trzody niż było ich niespełna 3 lata temu. Ich liczba nieprzerwanie spada z powodu nieopłacalności produkcji i Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

W czerwcu Główny Inspektorat Weterynarii wyznaczył pierwsze w tym roku ogniska ASF. Do 24 października było ich czternaście.

Dynamika spadku pogłowia przyśpiesza

Według danych ARiMR, pogłowie trzody chlewnej w Polsce wyniosło na początku października br. 9,43 mln sztuk, w porównaniu do 10,14 mln z początku roku. W pierwszym kwartale liczba świń zmniejszyła się o 3,5%, drugi kwartał przyniósł wyhamowanie dynamiki spadku do 0,6%, a trzeci ponowne przyśpieszenie – do 2,99%. Tylko w ostatnim kwartale ubyło w Polsce 291 tysięcy świń, podczas gdy od początku roku 707 tys.

Spadki w liczbie pogłowia w ostatnich 3 miesiącach odnotowało 15 z 16 województw. Największe redukcje dotyczą kujawsko-pomorskiego (-7,32%), podkarpackiego (-6,97%) i świętokrzyskiego (6,91%). Minimalny przyrost pogłowia, o 155 sztuk, odnotowano jedynie w łódzkim. W większości województwa położonych w przygranicznym pasie południowo-zachodniej Polski liczba świń jest śladowa.

Spadki w liczbie pogłowia w ostatnich 3 miesiącach odnotowało 15 z 16 województw. fot. materiały Gobarto

Ubywa najmniejszych stad świń

Blisko 1/5 stad w Polsce to najmniejsze hodowle posiadające do 5 sztuk świń. W porównaniu do drugiego kwartału ubyło ich o ponad 11%. Uwagę zwracają delikatne wzrosty w stadach liczących między 21 a 50 świń oraz spadki w hodowlach większych niż 51 świń. Hodowle powyżej 100 świń, odpowiadają jednak nieprzerwanie za blisko 90% pogłowia w kraju.

