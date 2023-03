Walka z afrykańskim pomorem świń przynosi dobre rezultaty, w tym roku nie odnotowano żadnego ogniska ASF w naszym kraju, a w ub.r. było ich 14 wobec 124 ognisk rok wcześniej - mówił w środę na posiedzeniu sejmowej podkomisji wiceminister Lech Kołakowski.

W tym roku nie ma w Polsce ani jednego ogniska ASF /fot. Unsplash

Unijna strategi zwalczania ASF okazuje się skuteczna

Unijna strategia w zwalczaniu ASF jest oparta na trzech filarach. Są nimi: bioasekuracja gospodarstw utrzymujących świnie oraz innych uczestników sektora wieprzowiny, w tym myśliwych; systematyczne usuwanie padłych dzików lub ich szczątków ze środowiska; redukcja populacji dzika i utrzymywanie tego zredukowanego poziomu tej populacji na poziomie gwarantującym ograniczenie ryzyka szerzenia się ASF - poinformował Kołakowski.

"Polska postępuje zgodnie z tą strategią" - podkreślił wiceminister Zaznaczył, że walka z ASF wymaga zaangażowania się wielu podmiotów, na różnych szczeblach. Dzięki akcjom informacyjnym i zaangażowaniu rolników poziom bioasekuracji gospodarstw stale rośnie, co przekłada się na spadek liczby ognisk tej choroby.

I tak, w 2022 r. na terytorium RP stwierdzono 14 ognisk ASF u świń w 5 województwach oraz 2113 ognisk u dzików w 13 województwach. Najwięcej ognisk u świń (7)wykryto w woj. wielkopolskim, natomiast u dzików (780) w województwie dolnośląskim. W tym roku nie stwierdzono ognisk ASF u świń, ale wykryto 647 ognisk ASF u dzików w 11 województwach, najwięcej w woj. dolnośląskim (362).

Odstrzały dzików

Dla utrzymania populacji dzików na niskim poziomie, konieczny jest ich odstrzał. W 2022 r. w ramach odstrzałów sanitarnych pozyskano 78,1 tys. dzików. Konieczne jest także systematyczne usuwanie padłych zwłok dzików ze środowiska - podkreśliłwiceminister.

Systematycznie wykonywane są badania w kierunku ASF. Są one realizowane w 10 lokalizacjach. W 2022 r. takim badaniom laboratoryjnymi poddano próbki pobrane od ponad 441 tys. świń oraz prawie 138,3 tys. dzików - poinformował wiceminister.

Nadzór nad likwidacją stwierdzonych ognisk ASF u świń, w tym uśmiercaniem i utylizacją świń oraz prowadzeniem dezynfekcji w ogniskach choroby sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. Jak mówił na posiedzeniu podkomisji zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski, w 14 ogniskach stwierdzonych w ub.r. 2022 r. znajdowało się ok. 3 tys. sztuk świń.

Strefy wokół wystąpienia ASF są utrudnieniem dla rolników

Wystąpienie wirusa ASF w stadzie świń obliguje służby weterynaryjne do ustanowienia stref z ograniczeniami. Najbardziej restrykcyjny obszar jest wokół ogniska choroby, ta strefa (czerwona) może być zniesiona dopiero po 12 miesiącach od likwidacji wirusa. Wprowadzenie obszaru z ograniczeniami powoduje komplikacje dla rolników m.in. w przemieszczaniu świń i jest powodem do niezadowolenia, co wskazywali m.in. przedstawiciele Polskiego Związku Niezależnych Producentów Świń.

Jażdżewski zapewnił, że Inspekcja Weterynaryjna na bieżąco składa wnioski do KE o zniesienie poszczególnych obszarów. W 2022 r. dokonano zmian w regionalizacji, które skutkowały złagodzeniem restrykcji w związku z przeniesieniem z obszaru objętego ograniczeniami III (strefa czerwona) do II lub I, lub do obszaru wolnego łącznie w 297 gminach w Polsce. Podkreślił, że w Polsce najczęściej znoszone są takie strefy z całej UE.

Co ze świniami hodowanymi na własny użytek?

Najwięcej kontrowersji wzbudził projekt rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie zmniejszenia bioasekuracji dla małych gospodarstw produkujących świnie własny użytek. Zdaniem przedstawicieli hodowców, jak i części posłów, takie poluzowanie przepisów spowoduje powrót ASF do gospodarstw. "Jeżeli ASF będzie w małym gospodarstwie, straty będą niewielkie, ale jeżeli zdarzy się na fermie - to straty będą ogromne" - argumentowali.

Kołakowski tłumaczył, że takie przepisy powstały na skutek żądań rolników, by ułatwić chów na własny użytek. Poinformował, że do 10 marca trwają konsultacje publiczne i każdy może przedstawić swoje wątpliwości. Projektowane rozporządzenie zakłada, że przepisy będą dotyczyły chowu do 10 sztuk świń rocznie, wyłącznie na własny użytek bez możliwości ich sprzedaży.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl