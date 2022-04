W Unii Europejskiej rosną ceny skupu żywca wieprzowego

Producenci świń zwracają uwagę na dynamiczny wzrost kosztów paszy, energii i transportu - informuje Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej (POLPPIG).

Niska podaż żywca wieprzowego

- Utrzymująca się niska podaż żywca wieprzowego w krajach unijnych przy zwiększonym popycie w okresie przedświątecznym wywołuje wzrost cen skupu. Jednakże ubojnie mają problemy z wykorzystaniem pełni swoich mocy ubojowych. Drożejące równolegle inne gatunki mięsa podtrzymują rynkową atrakcyjność wieprzowiny. Niektóre zakłady rozważają ograniczenie ubojów do czterech dni w tygodniu ze względu na małą podaż surowca - podaje Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej (POLPPIG).

- Narastają trudności w przełożeniu rosnących cen skupu żywca na ceny produktów zarówno na wewnętrznym rynku unijnym jak w handlu na rynkach globalnych. Ceny skupu żywca w wielu krajach unijnych nie rosną w tym samym tempie - dodaje.

- W notowaniach ISN we Francji ceny skupu tuczników w wadze poubojowej w stosunku do ubiegłego tygodnia wzrosły (+11₵), w Danii (+10 ₵), w Hiszpanii (+7 ₵), Belgii (+3 ₵) i w Holandii (+2 ₵). W Niemczech wzrost popytu w stosunku do podaży jest wyraźnie widoczny. W Notowaniach VEZG w dniu 30/03/2022 cena tuczników wzrosła do poziomu 1,95 €/kg (+3 ₵) w przeliczeniu na wagę poubojową - informuje POLPPIG.

Wzrost kosztów paszy, energii i transportu

- Producenci świń zwracają uwagę na dynamiczny wzrost kosztów paszy, energii i transportu, ale nie do końca rozumieją uzasadnienie wprowadzenia dopłat do prywatnego przechowalnictwa wieprzowiny w obecnej sytuacji rynkowej. Na rynku krajowym zanotowaliśmy mniejszy import warchlaków z Danii do Polski w ciągu ostatnich 3 miesięcy o 18%. Spadek importu prosiąt w powiazaniu z ograniczeniem krajowego pogłowia loch sprawia, że będziemy odczuwać lukę w podaży tuczników. Ceny skupu w kraju rosną i obecnie oscylują na średnim poziomie 8,65 zł/kg KL E (+15 gr t/t) - podaje organizacja branżowa.

- Ze względu na większe świąteczne zamówienia handlu i rosnącą liczbę uchodźców z Ukrainy, w najbliższym okresie spodziewamy się utrzymania rosnącego trendu cenowego, pomimo umacniania się kursu złotego w stosunku do euro - prognozuje POLPPIG.