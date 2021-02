W Wielkopolsce stado liczące około 24 tys. kur wybite po potwierdzeniu ptasiej grypy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie lek wet. Dominika Kmet przekazała we wtorek PAP, że potwierdzenie wystąpienia wirusa ptasiej grypy na fermie w Kiełpinach służby weterynaryjne otrzymały w piątek. W poniedziałek zlikwidowano ognisko choroby.

"Liczące w sumie około 24 tys. sztuk drobiu stado zostało wybite i przekazane do zakładu utylizacyjnego w Śmiłowie" - powiedziała.

Jak wskazała lekarka, przed interwencją służb weterynaryjnych hodowca zgłosił, że w stadzie padło około 20 sztuk drobiu.

Kmet dodała, że we wtorek w kolejnych dwóch gospodarstwach w tym rejonie zlikwidowano łącznie około 14 tys. sztuk drobiu. "Zostały wybite ze względu na to, że znajdowały się w niedalekim sąsiedztwie gospodarstw, w których potwierdzono ptasią grypę. Próby zostały pobrane do badań, oczekujemy na wyniki" - wyjaśniła.

Pod koniec stycznia w miejscowości Kiełpiny w związku z wykryciem ogniska ptasiej grypy do wybicia i utylizacji przeznaczono liczące prawie 320 tys. stado kur niosek.

W związku z wykryciem wirusa w promieniu 3 km od ogniska choroby wyznaczono strefę obszaru zapowietrzonego, a w promieniu kolejnych 7 km strefę zagrożoną. "Te strefy będą obowiązywać na pewno do płowy marca. Drugie ognisko w Kiełpinach spowodowało wydłużenie obowiązywania obostrzeń na terenie zapowietrzonym i zagrożonym" - wyjaśniła Kmet.

2 lutego Wielkopolski Urząd Wojewódzki poinformował o potwierdzeniu ogniska ptasiej grypy w liczącym 14 tys. indyczek stadzie w miejscowości Żodyń, oddalonej o około 7 km od Kiełpin.