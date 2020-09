Walka z ASF. Czego możemy nauczyć się od Niemców?

Do tej pory znaleziono blisko 30 padłych dzików. Jak donosi portal branżowy AgrarHeute 1 od 15

września 2020 r. w niemieckich prowincjach Spree-Neisse i Oder-Spree podjęte zostały następujące

decyzje dotyczące walki z ASF:

 W strefie obowiązuje zakaz polowań na wszystkie gatunki zwierząt łownych.

 Wprowadzono intensywne poszukiwania padłych dzików, również z wykorzystaniem specjalnie

wyszkolonych psów.

 Wszystkie znalezione padłe dziki muszą być zgłoszone natychmiast do właściwej inspekcji

weterynaryjnej z określeniem położenia GPS. Pobieranie próbek oraz utylizacja padłych dzików

jest wykonywana przez autoryzowany personel.

 Psy, urządzenia, przedmioty i pojazdy wykorzystywane podczas poszukiwań i utylizacji padłych

dzików muszą być odkażone przez środki działające skutecznie na wirusa ASF. Podobnie osoby

biorące udział w poszukiwaniach lub mające kontakt z padłymi dzikami powinny poddać się

dezynfekcji.

 W wyznaczonej strefie obowiązuje zakaz wyprowadzania psów bez smyczy

 Prace rolnicze i leśne w strefie zostały wstrzymane do odwołania.

 Wszystkie imprezy z udziałem trzody chlewnej zostały zakazane.

 Wywożenie dzików, jakichkolwiek części ich ciała, trofeów, produktów z dziczyzny z wyznaczonej

strefy jest zabronione.

 Dziczyzna, części dzików lub przedmioty, z którymi dziki miały kontakt nie mogą być wnoszone na

teren gospodarstw utrzymujących świnie.

 Zabroniono wstępu do lasu i na tereny otwarte położone w strefie.

 Rolnicy muszą natychmiast przekazać informacje do odpowiedniego wydziału ministerstwa

rolnictwa o bieżących stanach świń, ich lokalizacji, upadkach, objawach chorobowych (np.

gorączka).

 Wszystkie podejrzane świnie o zakażenie są natychmiast testowane w kierunku ASF.

 Wszystkie świnie muszą być izolowane w budynkach. Nie dopuszcza się utrzymywania świń na

wybiegach.

 Wprowadzono obowiązek posiadania urządzeń i środków dezynfekcyjnych przy wejściach do

gospodarstw/ budynków inwentarskich.

 Psy mogą opuszczać gospodarstwa tylko na smyczy pod nadzorem właściciela.

 Wprowadzono zakaz skarmiania zielonek lub siana oraz wykorzystywania słomy jako ściółki. Nie

dotyczy to zbiorów sprzed co najmniej 6 miesięcy, które były zabezpieczone przed dostępem

dzików lub zostały poddane obróbce termicznej w temperaturze 70 st. C. przez pół godziny.