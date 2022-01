Wchodzą w życie nowe przepisy weterynaryjne. Co zmieniają?

28 stycznia w życie weszło rozporządzenie w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. Jak nowe regulacje na poziomie unijnym wpłyną na lekarzy weterynarii, hodowców i opiekunów zwierząt?

28 stycznia w życie weszło rozporządzenie w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. fot. shutterstock

Nowe przepisy w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych

28 stycznia 2022 r. w życie weszło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r., w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. Nowe regulacje na poziomie unijnym mają znaczy wpływ na kluczowe obszary związane z funkcjonowaniem branży producentów i importerów leków weterynaryjnych oraz lekarzy weterynarii jak i hodowców czy opiekunów zwierząt.

Rozporządzenie 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmienia trzy zasadnicze aspekty związane z funkcjonowaniem branży. Od strony formalno-prawnej regulacje zmniejszają obciążenia administracyjne, usprawniają rynek wewnętrzny natomiast hodowcy i opiekunowie zwierząt dzięki zmianą będą mieli większy dostęp do weterynaryjnych produktów leczniczych przy jednoczesnym zagwarantowaniu najwyższego poziomu ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt oraz ochrony środowiska. Rozporządzenie wprowadzi także nowe rozwiązania ograniczające zjawisko antybiotykoodporności.

Nowe rozporządzenie uchyla jednocześnie wcześniejszą Dyrektywę 2001/82/WE. W konsekwencji nowe przepisy są precyzyjniejsze i obejmują większy zakres niż dotychczasowe regulacje.

Nowe przepisy weterynaryjne. Co z polską ustawą?

Polska ustawa okołorozporządzeniowa, będąca aktualizacją polskiego prawa do nowych dyrektyw jest obecnie na etapie przygotowania międzyresortowego i czeka na nadanie wpisu do rejestru prac programowych rządu. Nad projektem ustawy pracuje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z upoważnienia Ministra Zdrowia. Prace odbywają się także we współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii. Co ważne, przedstawiciele strony publicznej podkreślają, że na razie będą obowiązywały dotychczasowe regulacje krajowe, ale z uwzględnieniem prymatu Rozporządzenia 2019/6. W razie sprzeczności Rozporządzenie 2019/6 ma pierwszeństwo nad polskimi przepisami.

Temat sytuacji związanej z nowymi unijnymi przepisami oraz ich wdrożenia na gruncie krajowym poruszany był podczas organizowanego przez URPL Dnia Weterynarii. Wydarzenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony zarówno przemysłu jak i lekarzy weterynarii prowadzących wolne praktyki jak i pracujących w administracji.

- Wydarzenie w ramach Dnia Weterynarii organizowane przez UPRL, nie miało jak do tej pory precedensu. Wzorowane na dniach informacyjnych Europejskiej Agencji Leków, spotkanie skupiło w jednym miejscu wszystkich interesariuszy i ekspertów administracji rządowej oraz stowarzyszeń wraz z lekarzami weterynarii i osobami zawodowo związanymi z sektorem leczenie zwierząt w Polsce – powiedział Radosław Knap, sekretarz generalny POLPROWET.