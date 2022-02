Wędliny droższe o 30 procent? Producent: Tak rosną koszty w branży mięsnej

Żeby zrekompensować wzrosty kosztów, podwyżki cen powinny być na poziomie około 30 procent - mówi nam Tomasz Łączyński, prezes Zakładów Mięsnych Pekpol Ostrołęka.







Autor: AT

Data: 04-02-2022, 11:24

Wędliny powinny zdrożeć o 30 procent, by zrekompensować wzrost kosztów? fot. PAP/Tomasz Wojtasik

Branża mięsna a wzrost kosztów

Tomasz Łączyński, prezes ZM Pekpol Ostrołęka w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl nie ukrywa, że obecna sytuacja w branży mięsnej jest bardzo ciężka.

- Ogromne wzrosty kosztów utrzymania: energia elektryczna, gaz, bardzo duże wzrosty cen papieru, folii czy transportu. Są to podwyżki nieprzystające do tych w poprzednich latach. Mówimy o wzrostach rzędu dziesiątek procent - mówi.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Łączyński wskazuje, że firmy dostarczające do sieci mają bardzo duże problemy z ustaleniem korzystnego pułapu cenowego dla swoich produktów.

- Na dziś jest to prawie niemożliwe, ale sieci w tym temacie zwykle są niedoinformowane. Żeby zrekompensować wzrosty kosztów, podwyżki cen powinny być na poziomie około 30 procent. Myślę, że firmy handlujące z sieciami nie będą miały łatwej sytuacji - ocenia.

Jak Polski Ład wpłynie na zakłady mięsne?

Nasz rozmówca wskazuje, że obecnie na rynku nie brakuje wieprzowiny, ale pogłowie macior spadło - najbardziej w Niemczech i w Polsce.

- W strefach zagrożonych ASF wyprzedają surowiec, nie odtwarzając stad. W związku z tym myślę, że w przyszłym roku możemy oczekiwać skokowego wzrostu cen mięsa wieprzowego. To odnośnie cen surowców, bo reszta w naszym otoczeniu już podrożała. Podejrzewam też, że wprowadzenie planowanych zmian przez rząd, m.in. w systemie podatkowym (Polski Ład), może mocno rzutować na sytuację gospodarczą - podsumował.

Łączyński nie ukrywa, że błyskawiczny wzrost inflacji wpłynął na wyniki Pekpolu za 2021 rok.

- Słabsza końcówka wynika z błyskawicznego wzrostu inflacji i to we wszystkich możliwych obszarach. Jeśli chodzi o inwestycje, to jest to u nas systematyczny proces: wymieniamy i uzupełniamy park maszynowy. Jesteśmy na końcowym etapie zatwierdzania planów rozbudowy zakładu. Pozwoli nam to zwiększyć moce produkcyjne, jak również doprowadzić do jeszcze lepszego zliniowania procesów. Zakład ma już ponad 47 lat, w związku z tym pewne zmiany są naturalne i niezbędne. W tym roku rozpoczęliśmy proces budowy nowej kotłowni wraz z kogeneracją - podsumował.