Wędzarnia Marózek o Wielkanocy i wejściu do sieci handlowych

Wędzarnia Marózek, lokalny producent wędlin i ryb z Mazur, chce wejść ze swoimi produktami do sieci handlowych. Firmę zapytaliśmy także o prognozy na tegoroczny sezon wielkanocny.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 14-04-2022, 10:46

Wędzarnia Marózek to rodzinna firm z Mazur. fot. Wędzarnia Marózek

Wędzarnia Marózek o prognozach na Wielkanoc 2022

Piotr Zakrzewski, współwłaściciel Wędzarni Marózek mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że sprzedaż wędlin przed Wielkanocą jest wyraźnie mniejsza niż w latach ubiegłych.

- Porównując liczbę zamówień rok do roku widzimy spadki. Być może wynika to z faktu, że w dobie inflacji ludzie kupują po prostu tańsze wędliny. Wpływ na to ma także wojna w Ukrainie, która już przekłada się na wzrost cen. W efekcie Polacy mają mniejszy portfel zakupowy. Natomiast nasze wędliny produkowane w małych seriach i wyższej jakości są na pewno droższe, przez co mniejszą część konsumentów jest na nie stać - dodaje.

Wędzarnia Marózek o wzroście kosztów

W tym roku Wędzarnia Marózek po raz pierwszy od 5 lat zdecydowała się podnieść ceny wyrobów - o ok. 15-20 procent.

- Niestety, może być to dopiero początek. Na podwyżki największy wpływ miał wzrost cen surowca. Mięso to nasz największy koszt przy produkcji. Dotykają nas także wyższe koszty prądu czy folii do pakowania próżniowego, która zdrożała o 300-400 procent - dodał.

Wędzarnia Marózek myśli o wejściu do sieci handlowych

Piotr Zakrzewski wskazuje, że Wędzarnia Marózek chce wejść do sieci handlowych.

- Dziś ludzie patrzą głównie na cenę, ale coraz częściej obowiązuje zasada: kup mniej, ale lepszej jakości. Wierzymy, że możemy być ciekawym uzupełnieniem asortymentu dla sieci, na czym zyska także ich wizerunek. Nigdy nie wyprodukujemy tyle, co Sokołów czy Morliny. Jesteśmy małą, lokalną firmą. Produkujemy wędliny całkowicie tradycyjne, bez parzenia, dlatego wędliny są każdym razem niepowtarzalne. Są na rynku firmy, które z 1 kg mięsa robią 4 kg kiełbasy. U nas tak to nie działa, dlatego też wzrost cen surowca jest tak dużym wyzwaniem - przyznaje.

Gdzie można kupić produkty z Wędzarni Marózek?

Dziś wędliny i ryby z Wędzarni Marózek można kupić w handlu tradycyjnym, ale także we Frisco.pl

- Frisco dostrzegło potencjał naszych ryb i wędlin. Gdy ich spróbowali, szybko zdecydowali się na wprowadzenie do oferty całego naszego asortymentu. Poza tym działamy poprzez lokalne targi śniadaniowe np. w Olsztynie, nasz sklep firmowy oraz wybrane lokalne sklepy w Warszawie. Uruchomiliśmy także sklep internetowy. Wysyłamy wszystkie nasze produkty z wkładami chłodzącymi, nawet za granicę - dodaje.

Wędzarnia Marózek o planach inwestycyjnych

Wędzarnia Marózek ma też plany zwiększania mocy produkcyjnych.

- Mamy już pomieszczenia i przygotowujemy się do tego. Realizację tych zamierzeń spowolniła pandemia i wojna w Ukrainie. Bardziej długofalowym projektem, o którym marzymy byłoby rozpoczęcie hodowli ekologicznej trzody chlewnej. Klienci mogliby 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oglądać nasze świnki w internecie i zobaczyć jak może wyglądać taka hodowla. Natomiast jest to już projekt idący w miliony złotych - podsumowuje Piotr Zakrzewski.