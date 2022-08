Wegetarianki bardziej narażone na groźne złamania niż kobiety jedzące mięso

14-08-2022

W porównaniu z kobietami spożywającymi mięso choćby okazjonalnie, wegetarianki są o 33 proc. bardziej narażone na niebezpieczne złamanie szyjki kości udowej – informuje pismo „BMC Medicine”.

Złamania kości udowej są dużo częstsze u wegetarianek. fot. shutterstock

Złamania kości udowej są dużo częstsze u wegetarianek

Złamania szyjki kości udowej to globalny i związany z wysokimi kosztami problem - powodują utratę niezależności, obniżają jakość życia i zwiększają ryzyko powikłań. U kobiet dochodzi do nich częściej niż w przypadku mężczyzn, zwłaszcza po menopauzie, kiedy spadek poziom hormonu płciowego estrogenu prowadzi do osłabienia kości. Takie złamania są istotną przyczyną zgonów u osób starszych, ponieważ mogą prowadzić do przedłużonego unieruchomienia i komplikacji zdrowotnych.

Badania (https://doi.org/10.1186/s12916-022-02468-0) przeprowadzone przez zespół Jamesa Webstera z University of Leeds dotyczyło 26 318 brytyjskich kobiet w średnim wieku, biorących udział w badaniu UK Women's Cohort Study. Podzielono je na regularnie jedzące mięso, jedzące mięso okazjonalnie, peskatarianki (jedzące ryby, ale nie mięso) oraz wegetarianki. Wegetarianki stanowiły około 28 proc. badanych, natomiast weganki - 1 proc.

W ciągu około 20 lat zaobserwowano 822 przypadki złamań szyjki kości udowej - co stanowiło nieco ponad 3 proc. badanej populacji. Po uwzględnieniu czynników takich jak palenie tytoniu i wiek, wegetarianki były jedyną grupą dietetyczną o podwyższonym ryzyku złamania szyjki kości udowej - aż o 33 proc.

Zdaniem autorów wzrost ryzyka może wynikać z mniejszej zawartości w dietach bezmięsnych białka, które pomaga budować masę mięśniową, oraz możliwego niedoboru minerałów i witamin, takich jak wzmacniający kości wapń i witamina B12.

Dieta wegetariańska może być zdrowa lub niezdrowa

Główny autor badania James Webster z School of Food Science and Nutrition w Leeds, powiedział: "Nasze badanie podkreśla potencjalne obawy dotyczące ryzyka złamania szyjki kości udowej u kobiet stosujących dietę wegetariańską. Jednak nie nawołujemy do porzucenia diet wegetariańskich. Dieta wegetariańska może się znacznie różnić w zależności od osoby i może być zdrowa lub niezdrowa, podobnie jak diety zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego. Niepokoi jednak fakt, że diety wegetariańskie często zawierają mniej składników odżywczych, które są powiązane ze zdrowiem kości i mięśni, takich jak białko, wapń i inne mikroelementy".

Jak zaznaczył Webster, niskie spożycie tych składników odżywczych może prowadzić do obniżenia gęstości mineralnej kości i masy mięśniowej, co może zwiększyć podatność na złamanie szyjki kości udowej. "To sprawia, że szczególnie ważne dla dalszych badań jest lepsze zrozumienie czynników zwiększających ryzyko u wegetarian, czy to niedoborów składników odżywczych, czy kontroli wagi, abyśmy mogli pomóc ludziom w dokonywaniu zdrowych wyborów" - dodał.

Dieta wegetariańska może też przynosić korzyści

Naukowcy podkreślają potrzebę dalszych badań nad dokładnymi przyczynami, dla których wegetarianki są bardziej narażone na złamanie szyjki kości udowej. Diety wegetariańskie zyskały na popularności w ostatnich latach i często są postrzegane jako zdrowsza opcja żywieniowa. Są dowody, że w porównaniu z dietą zawierającą mięso dieta wegetariańska może zmniejszyć ryzyko wielu chorób przewlekłych, w tym cukrzycy, chorób serca i nowotworów. Eksperci wzywają również do ograniczenia spożycia produktów zwierzęcych w celu przeciwdziałania zmianom klimatu. Dlatego zrozumienie ryzyka złamania szyjki kości udowej u wegetarian staje się coraz ważniejsze dla zdrowia publicznego.

Jak podkreślają naukowcy, osoby na diecie wegetariańskiej nie powinny przesadzać z odchudzaniem (BMI wyższe niż 18,5 kg.m2). Wskazana jest suplementacja witaminy B12 i kwasów tłuszczowych omega-3 oraz aktywność fizyczna, która wzmacnia mięśnie i kości.