Węgiel alternatywą dla antybiotyków w żywieniu drobiu?

Wieloletnie węgielne doświadczenia to cała epopeja - zaczynając od 1978 roku i od obserwacji kondycji drobiu przez Romana Bartkowiaka, obserwacji prowadzonych w swoim gospodarstwie. Następny etap miał początek w roku 2008 i opierał się na współpracy z laboratoriami Katedry Chemicznej Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierownictwem prof. Bogusławy Waliszewskiej.

Wyniki zachęcały do dalszych prac badawczych i w 2010 r. rozpoczęło się ścisłe współdziałanie z Katedrą Drobiarstwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie pod nadzorem prof. Teresy Majewskiej. Efekty tych prac zaowocowały opatentowaniem dobroczynnego składnika dodawanego do pasz dla zwierząt. Węgiel wyraźnie poprawiał kondycję zwierząt i pochłaniał toksyny.

- Rewelacyjnym dodatkiem do paszy okazał się dodatek węgla z drzewa wierzbowego (Salix viminalis). Jego powszechne zastosowanie w intensywnej produkcji zwierzęcej byłoby wielkim atutem polskiej żywności. Nadawałoby jej produktom cechy proekologiczne. Leczenie węglem drzewnym to terapia stara jak świat, ale właśnie dziś w dobie chemizacji żywienia i zatrucia środowiska węgiel drzewny może okazać się dodatkiem najnowocześniejszym. Jest tani, łatwo dostępny, ekologiczny, ale przede wszystkim o uniwersalnych właściwościach, bezpieczny dla organizmu tak człowieka, jak i zwierząt - mówi prof. Majewska.

Znane są ogólnie właściwości adsorpcyjne węgla drzewnego (mocno upraszczając – oczyszczające). Natomiast właściwości adsorpcyjne i detoksykacyjne węgla wiklinowego są nieporównywalne z żadnym innym węglem. Do zobrazowania skuteczności działania służy obliczenie powierzchni porów cząsteczek węgla, znajdujących się w jednym gramie. Wyniki analiz potwierdziły, że powierzchnia ta wynosi od 8 do 10 tys. mkw.

Roman Bartkowiak kierujący należącą do Stowarzyszenia "Polska Ekologia" „Doliną Mogielnicy” wskazuje, że cały czas poszukiwane są rozwiązania dających najwięcej korzyści.

- Dzięki temu, że węgiel wiklinowy jest dodawany do paszy, zwiększamy dobrostan zwierząt, a co za tym idzie poprawę uzyskuje cały łańcuch żywieniowy. Gdy dodaje się do paszy węgiel, a nie antybiotyki, produkty są wolne od pozostałości chemicznych, a jednocześnie usuwane są mikotoksyny i diotoksyny - przekonuje.