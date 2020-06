Węgłowski, Goodvalley: Z Netto współpracuje nam się dużo lepiej niż z Tesco

Artur Węgłowski pozytywnie ocenia przejęcie Tesco Polska przez Netto.

- Z Netto współpracuje nam się bardzo dobrze. Mamy tam szeroką ofertę naszych produktów brandowych, realizujemy wspólne projekty, testujemy innowacyjne rozwiązania dla konsumentów. Łączą nas wspólne doświadczenia z rynku duńskiego. Współpracę z Netto oceniam zdecydowanie lepiej niż z Tesco, gdzie również jesteśmy obecni, jednak przez ostatnie lata występowały tam spore problemy związane z redukcją oferty czy dostępnością produktów - mówi.

W ocenie Węgłowskiego na omawianej transakcji skorzystają przede wszystkim duzi producenci.

- Mniejsze zakłady mięsne mają mniejsze możliwości zaoferowania swoich produktów w cenach oczekiwanych przez Netto. Wyjątkiem może być sytuacja, w której mały zakład specjalizuje się w segmencie, gdzie panuje mniejsza konkurencja. Jednak, co do zasady, mały producent ma wyższe koszty, a przez to mniejszą konkurencyjność, a Netto oczekuje atrakcyjnych cen - dodaje.

Dyrektor sprzedaży Goodvalley ocenia, że Netto w przypadku przejętych placówek Tesco będzie kontynuowało dotychczas obowiązującą strategię na rynku polskim.

- Strategia ta dobrze sprawdza na polskim rynku, sieć odnosi sukcesy i notuje wzrosty, nie tylko organiczne, ale również w ujęciu LFL. Przejęte sklepy Tesco w różnych formatach to jednak niełatwy orzech do zgryzienia - wskazuje.

