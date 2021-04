Weterynarze zwlekają z wypłatą odszkodowań za grypę ptaków?

Grypa ptaków dziesiątkuje stada drobiu w Polsce wskutek czego wielu producentów i przedsiębiorstw drobiarskich balansuje na krawędzi bankructwa. Tymczasem – zdaniem producentów - polskie służby weterynaryjne intencjonalnie zwlekają z wydaniem decyzji o wypłacie odszkodowań za likwidowane ptaki – alarmuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Na temat dramatycznej sytuacji w drobiarstwie pisaliśmy w tekście "Drobiarstwo chore na grypę". Grypa ptaków dziesiątkuje stada reprodukcyjne w okolicach Mławy i Żuromina - zagłębiu produkcji drobiarskiej. Łączna korekta produkcji kurczęcej może stanowić nawet 20 procent. Branża liczy na zrozumienie sytuacji ze strony handlu i samorządowców.

Grypa ptaków - Co z odszkodowaniami?

- Obserwujemy, że niektórzy Powiatowi Lekarze Weterynarii nie kończą postępowań administracyjnych prowadzonych przy likwidacji ognisk HPAI. Oznacza to, że nie wydają oni decyzji o przyznaniu odszkodowań. Domyślamy się, że ma to na celu ochronę budżetu państwa jednak takie działanie może mieć dramatyczne następstwa – mówi Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Gawrońska wyjaśnia, że bez szybkiej wypłaty odszkodowań nie będzie możliwe odbudowanie polskiego potencjału drobiarskiego, co może zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu kraju. Dyrektor KIPDiP zwraca uwagę, że brak środków finansowych może zmusić niektórych rolników do zakończenia działalności, doprowadzi podmioty dostarczające do tych rolników usługi i towary do trudnej sytuacji finansowej oraz poprzez zmniejszoną podaż wywinduje ceny drobiu.

Obowiązek wypłaty odszkodowań przez państwo przy likwidacji ognisk grypy ptaków wynika z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zgodnie z tym aktem prawnym producentom przysługuje państwowa pomoc wypłacana w wysokości wartości rynkowej poniesionych strat. Proces ten jest postępowaniem administracyjnym, które choć z założenia powinno toczyć się bez zbędnej zwłoki w praktyce może być spowalniane.

Zwlekanie z odszkodowaniami wydłuży kryzys

- Sztuczne odwlekanie wydania decyzji o odszkodowaniu jest tylko pozornie korzystne dla skarbu państwa ponieważ odszkodowanie i tak trzeba będzie w końcu zapłacić. Gorsze jest jednak to, że na opóźnianej decyzji gospodarka kraju straci podwójnie: poprzez wyższą inflację oraz na skutek obniżenia potencjału branży drobiarskiej, o kosztach konsumenckich nie wspominając – dowodzi dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. Katarzyna Gawrońska uważa także, że zwlekanie z odszkodowaniami niepotrzebnie przedłuży obecny kryzys na kolejne miesiące.

Od początku tego roku w Polsce wykryto 246 ognisk grypy ptaków. Szacuje się, że utylizacji mogło zostać poddanych nawet około 10 milionów ptaków. Wirus HPAI najbardziej obfite żniwo zbiera w dwóch najważniejszych w naszym kraju regionach drobiarskich: na Mazowszu i w Wielkopolsce.