Cedrob poinformował o zmianie stanu posiadania akcji Gobarto SA na skutek nabycia 670 857 akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Gobarto.

Wezwanie na akcje Gobarto. Ile akcji skupił Cedrob? fot. PAP/mat. pras.

Wezwanie na akcje Gobarto. Ile akcji skupił Cedrob?

Zarząd Gobarto S.A. poinformował o otrzymaniu drogą e-mailową od Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.



Zmiana, o której mowa w zawiadomieniu, nastąpiła na skutek nabycia przez Cedrob, w dniu 13 września 2022 roku, 670 857 akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Gobarto ogłoszonego przez Cedrob w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Ile akcji Gobarto miał Cedrob przed wezwaniem?

Bezpośrednio przed zawarciem ww. transakcji, Cedrob posiadał 24 027 730 akcji, co stanowiło 86,43% akcji Gobarto i uprawniało do 24 027 730 głosów na walnym zgromadzeniu Gobarto, co stanowiło 86,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.



W ostatnim zawiadomieniu wynikającym z obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o ofercie, Cedrob informował o osiągnieciu 23 786 505 akcji, co stanowiło 85,56% akcji Gobarto i uprawniało do 23 786 505 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 85,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Gobarto.

Ile akcji Gobarto ma dziś Cedrob?

Aktualnie Cedrob posiada 24 698 587 akcji Gobarto, co stanowi 88,84% akcji spółki i uprawnia do 24 698 587 głosów na walnym zgromadzeniu Gobarto, co stanowi 88,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.



Ponadto w zawiadomieniu Cedrob poinformował, iż: w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w Gobarto; żadne podmioty zależne od Cedrobu nie posiadają akcji Gobarto, a także, że Cedrob nie zawarł żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

