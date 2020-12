Wiceprezes Pamapolu: W 2021 roku zamierzamy wprowadzić na rynek dwa nowe brandy

Ryszard Szatkowski ocenia rok 2020 jako bardzo udany dla firmy Pamapol SA.

- Sprawdziliśmy się jako organizacja podczas zwiększonych dostaw w marcu i kwietniu, ale również w kolejnych miesiącach zwiększaliśmy znacznie sprzedaż v/s 2019. Rok kończymy bardzo pozytywnie z nadziejami na kolejny dobry rok - mówi.

Wiceprezesa Pamapolu zapytaliśmy o plany rozwoju nowej, bezmięsnej marki Healthy Mind, o której pisaliśmy szerzej na początku roku.

- Jeśli chodzi o markę Healthy Mind, na dziś przyglądamy się sprzedaży tych bardzo dobrych jakościowo, dopasowanych do zdrowego trendu konsumenckiego produktów. Otrzymaliśmy kilka nagród konsumenckich potwierdzających ich innowacyjność oraz wysoką jakość. To bardzo perspektywiczny, choć bardzo wymagający i ciężki segment rynkowy. Stale aktywnie promujemy produkty pod marką Healthy Mind i jeszcze w tym roku pojawi się kilka nowych produktów. do zakupu, których gorąco zachęcam - mówi.

Ryszard Szatkowski wskazuje, że rok 2021 również będzie bardzo pracowity dla Pamapolu.

- Jak powiedziałem wcześniej, zamykamy rok 2020 dużym sukcesem, ale nie zasypujemy gruszek w popiele. Przed nami bardzo pracowity rok. Zamierzamy wprowadzić do oferty dwa nowe brandy (szczegóły wkrótce). Nawiązaliśmy współpracę z Olą Nguyen - zwyciężczynią konkursu MasterChef Polska. Ola będzie twarzą jednej z naszych nowych marek w kolejnych latach. Zamierzamy rozwijać się o kolejne produkty w innych formach pakowania niż te, z których dotychczas znany był Pamapol - dodaje.

Jak pandemia i czasy pracy z domu wpływają na kategorię dań gotowych?

- Uważamy, że mimo osłabienia pandemii, kategoria dań gotowych będzie nadal się rozwijać. Będą powstawały coraz to nowe propozycje dań. W naszej opinii dynamicznie będą rozwijały się produkty w tackach oraz produkty chłodzone, w których to kategoriach widzimy również szansę dla Pamapolu - podsumowuje.

SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW PMP Pamapol SA