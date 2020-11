Wielkopolska: 900 tysięcy sztuk drobiu do wybicia z powodu ptasiej grypy

Ferma niosek we Wroniawach koło Wolsztyna, to jak dotąd największa ferma drobiu, na jakiej wykryto grypę ptaków w Polsce. Gdy badania potwierdziły u kur wirusa H5N8, służby weterynaryjne i nie tylko stanęły przed ogromnym wyzwaniem. Do likwidacji a następnie utylizacji jest tam aż 900 tysięcy sztuk drobiu - czytamy na Farmer.pl