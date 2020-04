Wielkopolska: Potwierdzono pierwsze ognisko ASF w regionie

To drugie ognisko ASF wyznaczone w tym roku na terenie kraju. Jak podano, Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury likwidacji ogniska choroby.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował w wydanym w poniedziałek komunikacie, że ognisko zostało wyznaczone na podstawie wyników badań z 5 kwietnia, otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

"Gospodarstwo to zostało uznane za kontaktowe do pierwszego ogniska ASF w tym roku, stwierdzonego 20 marca, zlokalizowanego w miejscowości Niedoradz, gmina Otyń, powiat nowosolski, woj. lubuskie. Prosięta były przemieszczane z gospodarstwa w woj. lubuskim do dalszego odchowu do wspomnianego gospodarstwa (...) było to jedyne gospodarstwo, do którego przemieszczano świnie z gospodarstwa uznanego za pierwsze ognisko ASF w 2020 r." - podano w komunikacie.

Gospodarstwo w powiecie poznańskim było objęte wzmożonym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, a od padłych zwierząt pobierano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF w ramach monitoringu biernego, tj. wczesnego wykrywania zakażeń wirusem ASF. Ponadto było ono objęte zakazem wprowadzania i wyprowadzania zwierząt.

"Wyniki pierwszych przeprowadzonych badań w kierunku ASF w tym gospodarstwie były ujemne. Natomiast wyniki badań przeprowadzonych 5 kwietnia br. w kolejnych próbkach pobranych od pięciu padłych sztuk, okazały się dodatnie. Obecność wirusa potwierdzono w 2 z 5 próbek skierowanych do badań" - podano w komunikacie.