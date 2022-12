Chciałbym, żeby nasze produkty coraz częściej pojawiały się na stole każdego konsumenta doceniającego walory indyka oraz przekonały klientów do tego wyjątkowego smaku - mówi nam Grzegorz Jekel, prezes Grupy Producentów Drobiu oraz dyrektor operacyjny w Wielkopolskim Indyku.

Grzegorz Jekel, prezes Grupy Producentów Drobiu oraz dyrektor operacyjny w Wielkopolskim Indyku. fot. mat. pras.

Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego Portalu Spożywczego: Wielkopolski Indyk to firma z 55-letnią historią. Powiedzmy zatem kilka słów o tej historii. Jakie były kamienie milowe w rozwoju firmy i w drodze do pozycji, w której znajdujecie się państwo obecnie?

Grzegorz Jekel, prezes Grupy Producentów Drobiu oraz dyrektor operacyjny w Wielkopolskim Indyku: Tytułem wstępu warto nadmienić, że uprawy zbóż rozpoczęły się jeszcze wcześniej i tak naprawdę wiedza jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jeśli mówimy jednak ściśle o firmie Wielkopolski Indyk to jej korzenie sięgają roku 1967, gdy Alfred Glinkowski zapoczątkował produkcje drobiu. Z czasem po kolei do firmy dołączało czterech synów, których Alfred sukcesywnie wdrażał w tajniki hodowli drobiu.

Jednym z tajników firmy (do dzisiaj) jest własne mieszanie pasz, które rozpoczęto w latach 70. Alfred wspólnie z synami już na początku lat 80. (1982-1983) zdecydował się na pierwsze uboje drobiu. W 2005 roku powstała, jak na owe czasy bardzo nowoczesna, ubojnia drobiu w Bolesławcu. Chęć dalszego rozwoju oraz zamknięcia pionu produkcyjnego zmotywowała właścicieli do otwarcia w 2015 roku przetwórni i konfekcji mięsa indyczego. Kolejnym istotnym krokiem było wybudowanie własnej mroźni składowej w 2017 roku.

Jak widać firma budowana była konsekwentnie, krok po kroku. Dzisiaj świętujemy jubileusz 55-lecia i z pełną świadomością, a wręcz dumą możemy mówić o sobie, że jesteśmy wyjątkowymi ekspertami - jednymi z największych polskich dostawców mięsa indyczego i posiadamy doskonale naoliwiony, precyzyjny mechanizm o znaczącym potencjale.

Jak wygląda dziś infrastruktura/potencjał produkcyjny firmy? Czy firma jest w pełni zintegrowana w łańcuchu "od pola do stołu"?

Dzisiaj nasza firma to 3 solidne filary. Po pierwsze, potencjał produkcyjny – nasz zespół, technologia, infrastruktura. Po drugie, silna orientacja na ekologię - zrównoważony rozwój, niezależność energetyczna. Po trzecie, konsekwentne zarządzanie jakością – pełna integracja „od pola do stołu”

Dysponujemy sporymi potencjałem w zakresie uprawy zbóż, własną mieszalnią pasz produkującą 400 ton pasz dziennie i zapewniającą pasze dla własnej hodowli indyków sięgającej, w zależności od płci, ponad 3 miliony indyków rocznie, własnym ubojem i rozbiorem mięsa i na samym końcu konfekcją oraz przetwórstwem mięsa indyczego w surowe wyroby mięsne, produkty parzone, wędzone, długo dojrzewające, convenience czy wolno gotowane. Park maszynowy pozwala nam również między innymi na plastrowanie wędlin oraz pakowanie naszych wyrobów w próżni oraz w atmosferze ochronnej (w szerokiej gamie opakowań ściśle dostosowanych do wymagań rynku).

Czy w najbliższym czasie planowane są większe inwestycje np. w zwiększenie mocy produkcyjnych?

Mimo że czasy są dynamiczne, przed nami szereg kolejnych sporych inwestycji w rozwój infrastruktury. Zamierzamy znacznie powiększyć produkcję pasz m.in. poprzez inwestycje w linie higienizacji i granulacji pasz. W kolejnych latach planujemy także istotne zwiększenie ilości i jakości hodowli oraz rozbudowę nowoczesnej ubojni. Trudne czasy prędzej czy później się skończą, a wtedy my będziemy gotowi.

Na 55 lecie firmy Wielkopolski Indyk wprowadza na rynek swoją nową markę producencką. Tymczasem wiele badań wskazuje, że konsumenci w obliczu wysokiej inflacji zwracają się raczej w kierunku marek własnych. Jaki zatem pomysł/argumenty ma Wielkopolski Indyk, aby przekonać Polaków do swoich nowych linii produktowych?

Zgadza się, konsumenci kierują się w stronę marek własnych, a inflacja przyśpiesza ten proces. Jednak na przestrzeni ostatnich lat (mam na myśli COVID-19 oraz skutki gospodarcze wybuchu wojny) zauważyliśmy, że trendy żywieniowe nie są stabilne – dynamika zmian jest coraz większa i m. in. w tym upatrujemy naszą szansę.

Chcemy wesprzeć kreowanie trendów, pokazywać ciekawe smaki związane z wędlinami z mięsa indyczego i potrawami opartymi na tym mięsie.

Indyk jest specyficznym mięsem - nie każdy ma wiedzę na temat jego walorów oraz tego, jak umiejętnie przygotować go w warunkach domowych. My mamy tę wiedzę gromadzoną od dekad i chcemy się nią dzielić. Naszą ambicją jest ułatwiać życie Polakom i dostarczać na ich stoły smaczne wyroby/rozwiązania bazujące na mięsie indyczym nie tylko pod szyldem marki własnej, ale również pod własną marką Wielkopolski Indyk. Dlatego właśnie teraz wprowadzamy linie produktowe precyzyjnie dopasowane do dzisiejszych potrzeb naszych konsumentów: "Na śniadanie", "Specjały indycze", „Wolno gotowane” oraz produkty convenience. Nasze linie produktowe stawiają na unikatowe walory indyka i wspierają trendy nawiązujące do zdrowszego odżywiania.

Wyzwaniem dla całej branży rolno-spożywczej są dziś wzrosty kosztów, cen energii, surowców. Jak Wielkopolski Indyk odpowiada na te wyzwania?

Rosnące koszty zdecydowanie są wyzwaniem dla każdego - naszych klientów, dostawców lub też poszczególnych gospodarstw domowych czy też branż niepowiązanych.

Nie mam konkretnej odpowiedzi, co jest złotym lekarstwem na rosnące koszty lub jak temu zapobiec. Wiem tylko, że jesteśmy w tej sytuacji wszyscy i wspólnymi siłami musimy dostosować się do obecnej sytuacji i przetrwać.

Jednym z naszych kroków będzie uniezależnienie się energetycznie. Obecnie mamy 40% własnej energii elektrycznej oraz 30% energii z odzysku ciepła pochodzących z odnawianych źródeł energii (Biogazownia, panele fotowoltaiczne). Będziemy w najbliższym czasie dążyć do 100% własnej energii elektrycznej oraz 60% energii z odzysku ciepła. To pomoże nam częściowo wyjść naprzeciw rosnącym kosztom energii, a jednocześnie jeszcze bardziej przyczynić się do ekologii, która od dawna ma dla nas duże znaczenie.

Branża mięsna mierzy się z rosnącą presją "zieloną" - zaostrzanie wymogów dobrostanu zwierząt, Zielony Ład, itp. Jak podchodzi pan do tego rodzaju wyzwań?

Nie nazwałbym tego presją - lub inaczej, my nie odczytujemy tego jako presji. Jest to oczywiste, że sposób traktowania zwierząt w całym okresie ich chowu oraz ich sposób karmienia mają odzwierciedlenie w finalnie dostarczonym produkcie. My nie mamy się czego wstydzić - cały nasz zespół wie, że ich praca począwszy na polu do gotowego produktu ma wpływ na jego jakość oraz smak. Szacunek dla zwierzęcia pod kątem żywieniowym i traktowania jest dla nas priorytetem a jednocześnie kształtuje smak naszych produktów. Zaostrzenia wymogów dobrostanu nie są dla nas wyzwaniem, ponieważ my już je dawno spełniamy i cały czas polepszamy jakość naszej hodowli. Ważne jedynie na przyszłość, żeby wprowadzane obostrzenia były realne do zastosowania w praktyce przez wszystkich hodowców zwierząt, a nie tylko w teorii.

Jakie są plany firmy na przyszłość? Gdzie firma widzi swoją pozycję rynkową za 3-5 lat?

To dość daleko idące pytanie zwłaszcza w dzisiejszych, jakże dynamicznych czasach. Jednak dzięki wspólnej pracy naszego zespołu, klientów oraz dostawców chcemy stać się kluczowym dostawcą wyrobów z mięsa indyczego w kraju i nie tylko oraz chcemy być kojarzeni z zdrowym jedzeniem.

Chciałbym, żeby nasze produkty coraz częściej pojawiały się na stole każdego konsumenta doceniającego walory indyka (przetwory z mięsa indyczego) oraz przekonały klientów do tego wyjątkowego smaku, który dostarcza nam właśnie indyk.

Dziękuję za rozmowę.

