Dania wolno gotowane (sous vide) z mięsa indyczego są w Polsce nadal mocno niedoceniane, choć zdążyły już zyskać grono stałych konsumentów. Jesień w naturalny sposób sprzyja tej kategorii, a my jesteśmy przygotowani na spory wzrost zainteresowania naszym produktem - mówi Marek Osuchowski, Dyrektor Handlu i Marketingu w firmie Wielkopolski Indyk Sp. z o.o.

Marek Osuchowski, Dyrektor Handlu i Marketingu w firmie Wielkopolski Indyk Sp. z o.o. fot. mat. pras.

Wielkopolski Indyk o produktach wolno gotowanych z mięsa indyczego

Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego, Portal Spożywczy: Wielkopolski Indyk to wiodący producent produktów wolno gotowanych z mięsa indyczego. Rozwińmy ten temat. Co firma proponuje w tym obszarze, jakie ma moce produkcyjne, co może zaoferować klientom?

Marek Osuchowski, Dyrektor Handlu i Marketingu w firmie Wielkopolski Indyk Sp. z o.o.: Dziękuję, owszem niewątpliwie jesteśmy jednym z wiodących producentów produktów wolno gotowanych z mięsa indyczego ale nie tylko.

Jesteśmy wyjątkowymi ekspertami w mięsie indyczym i na każdym kroku staramy się wykorzystywać nasze know-how tworząc produkty, których oczekują od nas konsumenci.

Właśnie skończyły się wakacje, zaczyna się jesień- czas powrotu do „normalnego życia”, czas nowych wyzwań - co za tym idzie czas, gdzie wszelkie rozwiązania ułatwiające życie, pozwalające oszczędzać czas są na wagę złota. Dotyczy to także rozwiązań żywieniowych. Na tym polu mamy do zaoferowania sporo produktów z segmentu convenience ale jedna grupa produktowa jest w tym względzie szczególna.

Mam na myśli nasze produkty wolno gotowane - pełnowartościowe dania mięsne przygotowywane tą metodą to jedna z naszych specjalności.

Obecnie mamy w ofercie kilka smaków, a najciekawsze z nich to indyk z żurawiną, indyk z podgrzybkiem oraz zeszłoroczna nowość, indyk po azjatycku.

Jesień w naturalny sposób sprzyja tej kategorii produktowej a my jesteśmy przygotowani na spory wzrost zainteresowania naszym produktem – dysponujemy sporym potencjałem produkcyjnym. Nasze możliwości produkcyjne to 100 ton tygodniowo.

Czy produkty wolno gotowane z mięsa indyczego Wielkopolski Indyk oferuje pod swoją marką czy również pod markami własnymi sieci handlowych? Jaka jest polityka firmy w tym zakresie?

Od wielu lat efektywnie współpracujemy z największymi sieciami handlowymi i dystrybucyjnymi w kraju i za granicą – realizujemy wysokie standardy współpracy, regularnie poddajemy się audytom. Rozwijamy nasz serwis usług związany z obsługą sieci i marek własnych.

Nasze produkty oferujemy pod marką własną naszych klientów jak i pod marką producencką „Wielkopolski Indyk”.

Charakterystyka dzisiejszego rynku i znaczny udział marek własnych w różnych kategoriach sprawia, że obsługa marek własnych staje się coraz istotniejszą częścią biznesu nie tylko dla producentów mięsa i wędlin.



Wydaje się, że dania mięsne w technologii sous vide, choć znane od lat, są wciąż trochę niedocenianą kategoria na rynku polskim, zwłaszcza w przypadku produktów z mięsa indyczego. W jakich czynnikach upatrują państwo szansy na zainteresowanie konsumenta sięgnięciem po tego rodzaju produkt jako danie obiadowe?

To prawda, zarówno kategoria mięsa indyczego i jego przetworów jest w Polsce zdecydowanie niedoceniana, choć całkowicie niesłusznie. Zacznę od walorów samego mięsa. Mięso indycze jest bardzo wartościowe dla naszej diety, ma wysoką zawartość dobrze strawnego białka, a przy tym niską zawartość tłuszczów nasyconych. Zatem idealnie wpisuje się w obecne trendy żywieniowe.

Sama technologia sous vide (polskie określenie wolno gotowane) znana jest od lat i oferuje walory idealnie współgrające z cechami mięsa indyczego. Dania mięsne przygotowywane tą metodą zachowują wyrazisty, pełny smak, są soczyste i kruche.

W Polsce ta kategoria zaistniała na szerszą skalę za sprawą dyskontów kilka lat wcześniej. Obecnie mimo, że to nadal niedoceniana kategoria, ma grono stałych konsumentów a nadto widzimy wyraźny trend wzrostowy. Za przykład może służyć nasze udo wolnogotowane ze śliwką, które sprzedajemy od kilku lat z sukcesem w sieci Biedronka.

Szansy upatrujemy w trendach nie tylko żywieniowych ale także, jeśli nie przede wszystkim w szybkim rozwoju segmentu żywności convenience. Przy tym: ważny jest czas (funkcja użyteczności), ważny jest smak, ważna jest jakość.

Od wielu lat jesteśmy firmą zintegrowaną w łańcuchu od pola do stołu - z własnymi uprawami, mieszalnią pasz, hodowlą, ubojnią i przetwórstwem. To przewaga dająca nam gwarancję pełnej kontroli jakości na każdym etapie produkcji naszych mięs i przetworów z mięsa indyczego.

To wszystko plus wiedza i doświadczenie powoduje, że nasze produkty są dopracowane w każdym szczególe i dostosowane do wymogów szybko zmieniającego się rynku a co najważniejsze są smaczne (uśmiech).



W czasach, gdy praca z domu stała się dla wielu osób codziennością, spora grupa konsumentów wciąż ceni sobie możliwość przygotowania i zjedzenia tradycyjnego obiadu w warunkach domowych. Tymczasem w Europie Zachodniej rynek dań gotowych jest dużo bardziej rozwinięty - częściej je się tam dania wysoko przetworzone. Czy pana zdaniem polski rynek będzie podążał właśnie w tym kierunku, czy też mamy swoją lokalną specyfikę, która nie zmieni się tak szybko?

Dziękuję za to pytanie, dotknął pan bardzo ciekawego zagadnienia. Polski rynek na pewno na tle innych rynków europejskich wyróżnia się swoją specyfiką.

Czy Polska będzie podążać drogą, którą znamy z bardziej rozwiniętych krajów europejskich? Moim zdaniem nie do końca. Konsumenci na naszym rynku są dość niejednorodni i spolaryzowani. Część żyjąca w ogromnym pędzie będzie coraz śmielej korzystać z coraz bardziej zaawansowanych produktów convenience, a na drugim biegunie będzie rosnąć społeczność z coraz większą świadomością kultury żywienia. Ceniąca sobie możliwość samodzielnego przygotowywania swoich posiłków i tym samym kontrolowania jakości wszystkich składników.

Produktem łączącym obie te postawy są m.in. nasze pełnowartościowe dania mięsne produkowane metodą sous vide. Nasz produkt wystarczy piec w piekarniku 25 min a w efekcie otrzymujemy doskonale przyrządzone i wypieczone mięso, które w warunkach domowych musiałoby się piec, lub dusić pod przykryciem przez kilka godzin. Istotna jest ogromna oszczędność czasu i energii a na dodatek, przyrządzenie nie wymaga żadnych umiejętności (uśmiech), danie zawsze wychodzi idealne. Co oznacza, że niemal zawsze można zostać bohaterem w… swojej kuchni i mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec siebie i swoich najbliższych.

Podsumowując ten wątek myślę, że rozwoju segmentu convenience nic nie zatrzyma i będzie dalej przyrastał w znacznym tempie. Natomiast, przynajmniej jeszcze przez wiele lat, bardzo wyraźnie będzie zaakcentowany trend związany ze wzrostem świadomości i kultury żywienia. Chcemy wykorzystać ten trend i poszerzać nasze produkty convenience.

Dziękuję za rozmowę.

