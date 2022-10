Jesteśmy jednym z największych polskich dostawców mięsa indyczego. Posiadamy doskonale naoliwiony, precyzyjny mechanizm o znaczącym potencjale. Dzisiaj chcielibyśmy się skupić na rozwoju naszego potencjału związanego z wędlinami i innymi przetworami z mięsa indyczego - mówi nam Marek Osuchowski, dyrektor handlu i marketingu w firmie Wielkopolski Indyk.

Marek Osuchowski, dyrektor handlu i marketingu w firmie Wielkopolski Indyk. fot. mat. pras.

Wielkopolski Indyk: Jesteśmy ekspertami w mięsie indyczym

Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego Portalu Spożywczego: Wielkopolski Indyk to duży gracz na rynku mięsa indyczego. Powiedzmy na początek kilka słów o historii i obecnej pozycji rynkowej firmy.

Marek Osuchowski, dyrektor handlu i marketingu w firmie Wielkopolski Indyk: Przede wszystkim jesteśmy wyjątkowymi ekspertami w mięsie indyczym – mięsie wysokiej klasy, zdrowszym niż inne.

I owszem, jesteśmy jednym z największych polskich dostawców mięsa indyczego – mam na myśli niezrzeszonego, indywidualnego dostawcę.

To rodzinna firma (w dobrym tego słowa znaczeniu) - powstała wiele lat temu z inicjatywy Alfreda Glinkowskiego a dzisiaj z powodzeniem zarządzają nią także kolejne pokolenia. Firma nieprzerwanie rozwijała się przez dziesięciolecia osiągając obecną pozycję m.in. poprzez umiejętną rozbudowę potencjału. Dzisiaj posiadamy doskonale naoliwiony, precyzyjny mechanizm o znaczącym potencjale.

Można powiedzieć, że to firma kompletna. Dysponuje sporym areałem pod uprawy wysokiej klasy zbóż do produkcji pasz, licznymi fermami, ubojnią oraz nowoczesną przetwórnią. Całość daje nam wydajność zapewniającą zdolność obsługi nie tylko rynku krajowego, ale też rynku europejskiego a w wielu przypadkach także rynków poza Europą.

To na czym dzisiaj chcielibyśmy się skupić to nasz potencjał związany z wędlinami i innymi przetworami z mięsa indyczego.

Wielkopolski Indyk: Jakie są moce produkcyjne firmy?

Jakie są obecnie zdolności produkcyjne firmy?

Jak wspomniałem, posiadamy nowoczesną i wydajną przetwórnię dysponującą liniami do produkcji dań gotowych convenience i sous vide, produktów dojrzewających, wędlin plasterkowanych oraz produktów mrożonych.

Jesteśmy w stanie produkować (tygodniowo) między innymi 50 ton parówek, 25 ton wyrobów dojrzewających, 150 ton wędzonek, 200 ton produktów plasterkowanych, czy 100 ton produktów typu convenience (mrożone i chłodzone),

Od lat współpracujemy z największymi sieciami handlowymi – praktycznie nie ma dla nas zleceń, którym nie podołalibyśmy.

Zatem czas na zdyskontowanie tego potencjału.

Wielkopolski Indyk - od pola do stołu

Wielkopolski Indyk to firma zintegrowana w łańcuchu od pola do stołu - z własnymi uprawami, hodowlą, ubojnią i przetwórstwem. Opowiedzmy pokrótce o każdym z etapów tego łańcucha.

Tak. Zasada „od pola do stołu jest jedną z kluczowych wartości w naszej firmie. I nie jest to hasło marketingowe tylko realna wartość dla nas, naszych klientów, zarówno biznesowych, jak i konsumentów naszych wędlin.

To efekt wieloletniej konsekwencji i przemyślanej strategii rozwoju firmy. Bez wieloletnich inwestycji oraz wytrwałości w dążeniu do celu nie osiągnęlibyśmy takiego modelu. Od lat dbamy o pełną kontrolę jakościową procesu powstawania naszch produktów. Obecnie mamy ten proces w pełni we własnych rękach.

Jakość i bezpieczeństwo na każdym etapie produkcji w obecnych czasach nabiera nowego znaczenia.

Rosną koszty, rynek szuka oszczędności na każdym etapie a klienci oczekują pewności dostaw, jakości i bezpieczeństwa produktów – dzięki obecnemu modelowi biznesowemu my mamy to w standardzie.

Nie musimy obawiać się nierzetelnych dostawców, braków w dostawach, pogorszania jakości pasz lub surowca ponieważ wszystko to mamy u siebie a nasza wielkopolska gospodarność daje rękojmię najwyższych standardów na każdym etapie procesów produkcji. Oczywiście, jakość nie tylko oparta jest na wielkopolskiej gospodarności - posiadamy szereg niezbędnych certyfikatów jakościowych polskich i europejskich.

Wielkopolski Indyk wprowadza nową markę

Wielkopolski Indyk wprowadza na rynek nową markę producencką. Skąd taka decyzja biznesowa firmy? Jaki jest plan na tę inwestycję?

Firma od dłuższego czasu przyglądała się rynkowi, analizowała sygnały i otaczające nas trendy. Mówię o tym, ponieważ mam przyjemność pracować w firmie dopiero od początku 2022 roku i cieszę się, że mogę brać udział w tym wyjątkowym projekcie dla firmy.

To z pewnością z wielu powodów niezwykły rok: popandemiczny, z wojną tuż za granicą, kryzysem energetycznym i ekonomicznym, szybującą inflacją. Wszystkie te czynniki do tej pory rzadko występowały a wszystkie naraz chyba nigdy. Siłą rzeczy zmienia się rynek i zmieniają się dotychczasowe dogmaty. To dla nas szansa.

Na rynku mogą wystąpić problemy surowcowe. W Wielkopolskim Indyku mamy dostęp do własnego, pewnego surowca co daje nam i naszym partnerom gwarancję stabilizacji.

To z całą pewnością trudny i ryzykowny okres, ale, jak już wspomniałem, jesteśmy wyjątkowymi ekspertami w mięsie indyczym – mięsie wysokiej klasy, zdrowszym niż inne.

Od 55 lat czerpiemy z tradycji zachowując rzemieślniczy charakter naszych wędlin wykorzystując najnowszą technologię i opakowania. Nasza firma mieści się w sercu Wielkopolski, nieopodal Wielkopolskiego Parku Narodowego, z dala od zgiełku i zanieczyszczeń.

Także wiele wątków zbiega się w samej firmie – ważny jubileusz, świeża krew w firmie. Wszystkie atuty są po naszej stronie - zatem dlaczego nie?

Jakie to będą produkty, w jakie kanały dystrybucji firma celuje?

Firma zdecydowała się wprowadzić nową markę producencką „Wielkopolski Indyk” składającą się z nowych linii produktowych precyzyjnie wpisujących się aktualne trendy żywieniowe – „Jedzmy zdrowiej! Mniej przetworów z mięsa ale zdrowszych i wyższej jakości”, ekonomiczne – nowe linie produktowe dopasowane są do tradycyjnych oraz nowych grup konsumentów, eko – nasza firma dąży do niezależności energetycznej oraz jak najmniejszego, negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Skupiamy się na wyselekcjonowanym asortymencie sprofilowanym w czterech liniach produktowych:

„Na śniadanie” dedykowana linia wybranych wędlin do codziennej konsumpcji

„Specjały indycze” linia produktowa obejmująca ciekawe, unikatowe wędliny takie jak bekon, pastrami czy wybór salami – wszystko z mięsa indyczego

„Wolno gotowane” wybór doskonale znanych mięs przygotowanych metodą sous vide, soczystych, aromatycznych, oczywiście z mięsa indyczego – klasa sama dla siebie

produkty convenience – mrożone i chłodzone; wybór produktów panierowanych – popularnych stripsów, nuggetsów i innych tego typu produktów

Naszym celem jest w dalszym ciągu rozwój współpracy z sieciami w kanale nowoczesnym, jak również z klientami w rynku tradycyjnym. Interesuje nas także kanał HoReCa dla którego również mamy skonstruowaną ciekawą ofertę.

Wielkopolski Indyk o trendach na rynku mięs i wędlin

Jak ocenia pan aktualne trendy na rynku mięs i wędlin? Czy w dobie ograniczania spożycia mięsa (przynajmniej na etapie deklaracji) przez sporą część Polaków, zyskać mogą producenci mięsa i przetworów z indyka?

Obserwujemy rzeczywiście istotny trend związany z ograniczaniem spożycia mięsa i wędlin. Do tej pory wpływ na to bardziej miała świadomość kultury żywienia oraz etyka związana z dobrostanem zwierząt. Trend ten był bardziej odczuwalny w dużych aglomeracjach tam, gdzie nakładało się to z określonymi modami. Dzisiejsze realia zwłaszcza ekonomiczne zaczną mieć większe znacznie na ograniczenie konsumpcji mięsa i wędlin.

Naszym zdaniem w segmencie ekonomicznym jeszcze bardziej liczyć się będzie cena oraz większe opakowania rodzinne. Ale jeśli wyjdziemy poza segment ekonomiczny kluczowe znaczenie będzie miała wysoka jakość, unikalne cechy produktu (i oczywiście cena). Znaczenia nabierze także szereg innych cech związanych z produktem i producentem a także mody.

Coraz ważniejszy będzie trend związany ze zdrowym odżywianiem, tzn. "jedzmy zdrowiej! mniej przetworów z mięsa ale zdrowszych i wyższej jakości". To dla nas dobra wiadomość, bo mięso indycze jest po prostu zdrowsze.

Co ciekawe, spożycie mięsa indyczego rośnie i to w wartościach dwucyfrowych. Zatem coś jest na rzeczy. Do tego dochodzą mody związane z preferowaniem producentów polskich, rodzinnych firm, jak najmniej uciążliwych dla środowiska, dbających o środowisko społeczne.

Także jeśli chodzi o cechy produktowe, coraz mocniej oczekiwana jest pełna transparentność pochodzenia surowca, procesu produkcji, czystości i jakości produktu. Tego oczekuje dziś rynek – produktów bezpiecznych, ekonomicznych, jakościowych i convenience.

Dziękuję za rozmowę.