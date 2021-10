Wielkopolskie: stanie przed sądem, bo oddał do rzeźni chorą krowę

Rolnik z Wielkopolski stanął przed sądem za oddanie do rzeźni chorej krowy i zatajenie faktu leczenia jej penicyliną. Lekarze weterynarii tuż przed ubojem zbadali mięso i okazało się, że nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

26-10-2021

Sprawa zapewne nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie doniesienia medialne z 2018 r. o dostarczaniu do ubojni chorych zwierząt, co jest niezgodne z prawem.

GLW badało gospodarstwa rolne

"Wówczas na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii w Polsce lekarze weterynarii przeprowadzili kontrole tych gospodarstw, z których miały wyjść do sprzedaży pojedyncze sztuki bydła. Wśród skontrolowanych znalazło się gospodarstwo oskarżonego z terenu powiatu kaliskiego" - zeznali w sądzie kontrolujący gospodarstwo oskarżonego świadkowie technik weterynarii Tomasz Żarnecki i lekarz weterynarii Katarzyna Siroń-Małys.

Prokurator Piotr Krysiak oskarżył Stanisława J. o to, że na przełomie czerwca i lipca 2018 r. przekazał do uboju chorą krowę i zataił fakt leczenia jej penicyliną. Zwierzę - zdaniem prokuratury - nadawało się tylko do utylizacji.

"W ten sposób wprowadził do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje oraz sprowadził niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia życia wielu osób" - powiedział prokurator. Drugi zarzut dotyczy poświadczenia nieprawdy przez oskarżonego.

Rolnik przed sądem

Rolnik z Żelazkowa nie przyznał się do zarzucanych czynów. Przed sądem zeznał, że zwierzę miało trafić do zakładu utylizacji. W tym celu - jak oświadczył - wezwał firmę, która zabrała zwierzę.

Odmiennego zdania jest świadek, który zajmuje się skupem żywca. "Zlecił mi przewiezienie zwierzęcia do ubojni, a nie do zakładu utylizacji. Oskarżony nie powiedział mi, że krowa jest w trakcie leczenia" - zeznał świadek.

Podobnie zeznali Tomasz Żarnecki i Katarzyna Siroń-Małys. Poinformowali sąd, że podczas kontroli rolnik powiedział o odstawieniu zwierzęcia do rzeźni.

Wyjaśnili, że w przypadku przekazania zwierzęcia do ubojni rolnik powinien był przekazać dokument dotyczący tzw. łańcucha żywieniowego, czyli historii choroby, czego nie zrobił.

Po dwóch tygodniach ubojnia poinformowała dostawcę o zutylizowaniu zwierzęcia ze względu na złą jakość mięsa. Weterynarze stwierdzili "karłactwo, zmiany organoleptyczne i niezdatność do spożycia" - poinformowano w wystawionym dokumencie.

Rolnikowi grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.