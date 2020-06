Wierzbicki, PZPBM o strategii "Od pola do stołu": Grozi nam stopniowe przesuwanie produkcji wołowiny do krajów trzecich

Zarzecki, PZHiPBM: Konsekwencje strategii "od pola do stołu" mogą być bolesne dla polskiego rolnictwa

Strategia "Od pola do stołu" jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Projekt przedstawiony w grudniu 2019 r. przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa ma doprowadzić do “klimatycznej neutralności” unijnej gospodarki w 2050 r. O założeniach strategii i możliwym wpływie na branżę mięsną pisaliśmy szczegółowo w cyklu "Mięso na wtorek".

Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, komentując najważniejsze założenia omawianej strategii, wskazuje, że najtrudniejszym celem do osiągnięcia będzie uzyskanie 25-procentowego udziału rolnictwa ekologicznego.

- Aktualnie około 8 proc. gruntów w UE jest certyfikowanych w ekologii. Nie wiemy czy tak ambitny cel zostanie uzgodniony w trilogu. Czekamy na dalsze szczegóły. W moim odczuciu nie przełoży się to na znaczący wzrost produkcji zwierzęcej ekologicznej. O skali wzrostu będą decydować konsumenci, a rynek wołowiny ekologicznej rośnie w UE bardzo wolno - mówi.

Nasz rozmówca wskazuje, że polska branża wołowa uwzględnia w swoich planach niektóre zapisy zawarte w unijnych dokumentach

- Odnośnie promocji wołowiny przyjaznej klimatowi i opartej na zrównoważonym rozwoju widzę większy potencjał do wzrostu skali produkcji. W strategii "Polska Wołowina 2022" uwzględniliśmy ten trend i przyjęliśmy ten kierunek zmian. Pracuje nad tym Platforma Zrównoważonej Wołowiny która jest pozytywną odpowiedzią na utworzenie Europejskiego Okrągłego Stołu Zrównoważonej Wołowiny (ERBS) który ma opierać się o krajowe platformy. Trwają prace nad dostosowaniem krajowego systemu jakości QMP do wymagań ERBS. Jesteśmy w trakcie konsultacji proponowanych zmian. Platforma jest otwarta na nowych członków. Wszystkich zainteresowanych uczestników łańcucha dostaw wołowiny zapraszamy do współpracy - mówi.