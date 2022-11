O nowej inwestycji Wipaszu napisały już media lokalne. Jak donosi "Dziennik Wschodni", na należącej do miejscowego rolnika działce w miejscowości Żeszczynka w gminie Sosnówka w powiecie bialskim ma powstać duża ferma drobiu.

Każdy kurnik ma mieć 3 tys. mkw. powierzchni i pomieści maksymalnie 74 tysiące brojlerów. W sumie w 16 budynkach będzie mogło przebywać aż 1 milion 184 tysiące sztuk drobiu - informuje gazeta.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej został już złożony w urzędzie gminy. Jak czytamy w serwisie 112lublin.pl, wójt Gminy Sosnówka Marcin Babkiewicz, na spotkaniu z mieszkańcami już zapowiedział, że decyzja środowiskowa dla tej inwestycji będzie negatywna.

Mieszkańcy obawiają się m.in., że nowa inwestycja obniży wartość ich nieruchomości i spowoduje uciążliwości zapachowe.

Na niedawnym spotkaniu z mieszkańcami wsi Żeszczynka inwestor - Andrzej Słomka, właściciel terenu, na którym ma powstać zakład potwierdził, że ma umowę notarialną z Wipaszem i jeśli uzgodnienia będą pozytywne, wtedy transakcja zostanie zawarta.

– Wniosek jest mój, gdyż grunt należy do mnie. (...) Kiedy Wipasz uzyska pozwolenia, wtedy ja sprzedam teren Wipaszowi. Jeżeli zaś Wipasz nie uzyska pozwoleń, wtedy nie będzie transakcji sprzedaży. W rozmowie ze mną Wipasz zobowiązał się także do konsultacji społecznych, dlatego też proszę wszystkie sprawy kierować do tej firmy – mówił właściciel gruntów cytowany przez "Dziennik Wschodni".