Wipasz walczy z koronawirusem

Wipasz zaangażował się również w obywatelską akcję #maseczkidlapolski. Jak pokazują doświadczenia państw, które w znacznym stopniu powstrzymały rozprzestrzenianie się epidemii, używanie maseczek może realnie ograniczyć przenoszenie koronawirusa. Warunkiem jest noszenie maseczek przez wszystkich Polaków - zarówno zainfekowanych jak i zdrowych. Widząc skalę problemu Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu 1,5 miliona złotych na akcję, dzięki której bezpłatne maseczki wielokrotnego użytku trafią do Polaków. Dezynfekcja maseczki jest bardzo prosta - wystarczy wygotować ją w wodzie przez 30 minut i wysuszyć - każdy może zrobić to we własnym domu.

Maseczki ze wspieranej przez nas akcji trafiły już do mieszkańców Mławy, Międzyrzeca Podlaskiego, Olsztyna i okolic tych miejscowości. Dystrybucją maseczek zajmują się samorządy lokalne. Maseczki są już przygotowywane dla kolejnych miast. Wipasz przekazał też maseczki dla wszystkich pracowników i ich rodzin.