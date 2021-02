Witek: nie ma terminu procedowania poprawek do "piątki dla zwierząt"

Nie ma jeszcze terminu procedowania poprawek Senatu do tzw. "piątki dla zwierząt" oraz projektu ustawy prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie aborcji - powiedziała w środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Będą one procedowane, kiedy będziemy mieli na to czas - dodała.