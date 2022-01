Wkładała haczyki wędkarskie do parówek. Zatrzymała ją policja

Kryminalni z warszawskiego Bemowa zatrzymali kobietę podejrzaną o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem. Kobieta do parówek wkładała haczyki wędkarskie, a następnie rozkładała je w bloku na klatce schodowej w celu spowodowania cierpienia lub uśmiercenia psów.

Zatrzymana kobieta rozkładała na klatce schodowej parówki, w których były ukryte haczyki wędkarskie; fot. shutterstock

Informacje o postępowaniu w tej sprawie przekazała rzeczniczka bemowskiej policji komisarz Marta Sulowska.

Parówki z haczykami wędkarskimi

Do policjantów zgłosiła się pokrzywdzona. Zawiadomiła ich, że jej pies cierpi z powodu zjedzonego pokarmu, w którym był ostry przedmiot. "Kobieta dodała, że zabrała psa do lekarza weterynarii, który przeprowadził szczegółowe badania. Potwierdziły one przypuszczenia kobiety" - relacjonowała komisarz.

Funkcjonariusze wszczęli w tej sprawie dochodzenie. "Kryminalni przeanalizowali monitoring, wraz z dochodzeniowcami skrupulatnie gromadzili materiał dowodowy" - przekazała.

"Okazało się, że związek z tym zdarzeniem ma znajoma pokrzywdzonej. Z wstępnych ustaleń wynika, że sprawczyni rozkładała na klatce schodowej parówki, w których były ukryte haczyki wędkarskie. Swoim zachowaniem naraziła zwierzę na cierpienie lub śmierć" - podkreśliła.

Policjanci po zebraniu materiału dowodowego zatrzymali kobietę w czwartek rano. "Została doprowadzona do komisariatu, gdzie usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem" - powiedziała dodając, że policjanci będą prowadzić dalsze ustalenia związane z tą sprawą.

Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat więzienia.

"Każdy z nas powinien pamiętać, że zwierzę nie jest rzeczą. Jest istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Przypominamy, jeśli posiadasz informację o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania lub oferowaniu do sprzedaży bądź kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem skontaktuj się z policją" - dodała.