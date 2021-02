Właściciel Animeksu przejmuje zakłady mięsne na Słowacji i Węgrzech

Strony ustaliły, iż kwota transakcji nie zostanie ujawniona, a finalizacja zakupu Mecom Group jest

uzależniona od uzyskania stosownych zgód kompetentnych urzędów regulacyjnych na Słowacji

i Węgrzech.

Poprzez zawarcie umowy kupna ze Smithfield Foods, firma Carnibona Holdings

należąca do grupy Penta Investments, z sukcesem zakończyła postępowanie przetargowe,

do którego przystąpiło wielu inwestorów zainteresowanych nabyciem przedmiotowej firmy.

- Pragnę wyrazić radość z faktu, iż zaufanie do wysokiej jakości i zdolności operacyjnych zakładów

Mecom zostało uznane i potwierdzone dużym zainteresowaniem akwizycją pośród światowych

liderów branży uczestniczących w przetargu. Kluczowe dla osiągniecia sukcesu były wyjątkowe

zaangażowanie, motywacja i wiedza branżowa zespołu menadżerów, kierowanego przez Ladislava

Čechoviča. W ciągu ostatnich 13 lat przekształciliśmy Mecom Group w dochodowe

przedsiębiorstwo przetwórstwa mięsnego, czego potwierdzeniem jest wiodąca pozycja firmy

na słowackim i węgierskim rynku – podkreśla Marián Slivovič, partner w Penta Investments,

odpowiedzialny za działalność grupy w sektorze mięsnym.

- Dzisiejsze ogłoszenie tak istotnej dla nas informacji potwierdza zaangażowanie Smithfield Foods

w dążenie do poszerzenia naszego portfolio marek oraz do dalszych inwestycji w Europie. Grupa

Mecom charakteryzuje się wysoką jakością wytwarzanych produktów, a także doskonałym

zespołem pracowników, co dobrze wpisuje się w plan naszego rozwoju w Europie i uzupełnia listę

naszych marek – zaznacza Luis Cerdan, Prezes Smithfield Foods w Europie.

Mecom Group posiada dwa zakłady mięsne na Słowacji, w miejscowościach Lucenec oraz

Humenné, które w skali miesiąca wytwarzają łącznie 5 tysięcy ton produktów mięsnych. Do grupy

należą także dwa mniejsze podmioty zlokalizowane na Węgrzech. Zakład w miejscowości Szolnok,

gdzie produkowanych jest miesięcznie 220 ton wędlin, w tym tradycyjne salami pleśniowe oraz

zakład w miejscowości Bekescsaba. Tamtejszy podmiot produkuje 350 ton salami miesięcznie pod

tradycyjną marką Csabai. Blisko 54% produkcji Grupy Mecom kierowane jest na rynki zagraniczne,

a wśród głównych odbiorców znajdują się Węgry, Czechy i Niemcy. Grupa Mecom zatrudnia ponad

1400 osób, a jej przychody w ubiegłym roku wyniosły ponad 138 milionów euro.

Penta to środkowoeuropejska grupa inwestycyjna założona w 1994 roku i operująca w głównej mierze

w obszarze opieki zdrowotnej, usług finansowych, produkcji, handlu detalicznego, a także rozwoju

nieruchomości. Łącznie w grupie pracuje ponad 46 tysięcy osób, a aktywa Penty osiągnęły w 2019

roku ponad 11 miliardów euro. Grupa Penta, działając w ponad 10 krajach europejskich, posiada

swoje biura m.in. w Pradze, Bratysławie, Warszawie oraz Monachium i zarządza inwestycjami

w różnych obszarach gospodarki, w tym w sektorze żywnościowym.

