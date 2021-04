Własna hodowla świń to większe bezpieczeństwo żywnościowe

Anna Hammermeister wskazuje, że pogłowie świń hodowlanych w Polsce z roku na rok spada.

- Ta tendencja jest bardzo niepokojąca. Według zestawienia za lata 2003-2020 dla ras wbp i pbz pogłowie spadło odpowiednio o: 80 i 83 proc. Z kolei, jeśli weźmiemy pod uwagę okres ostatnich 10 lat, to średnio pogłowie spadło o 56 proc. Dzisiaj POLSUS zrzesza nieco ponad 200 hodowców, a ich liczba oraz liczba stad pod oceną zmniejszyły się w ciągu ostatnich 10 lat o ok. 50 proc. Skurczyła się również średnia wielkość stada, które dziś średnio wynosi 24 lochy - wskazuje.

W ocenie prezes Polsusa dzisiaj głównym celem powinno być to, by hodowcy prowadzący hodowlę w cyklu zamkniętym nie podejmowali tak dramatycznych decyzji, jak całkowita rezygnacja z hodowli.

- Własna hodowla to własne bezpieczeństwo żywnościowe i hodowlane. Niektórzy twierdzą, że zwierzęta zawsze można sprowadzić. To prawda, ale dziś można sprowadzić po cenie wyższej niż nasze, a gdy zlikwidujemy swoje zasoby, to cena będzie jeszcze mniej atrakcyjna. Pozostanie tucz zagranicznych zwierząt i wspieranie rolników z Danii, Niemiec czy z Belgii - wskazuje.

