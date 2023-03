Włoski rząd poparł projekt ustawy, która zakaże produkcji w tym kraju mięsa i innych syntetycznych produktów spożywczych w laboratoriach. Pomysł gorąco popierają organizacje rolnicze i producenci mleka.

Włosi chcą zakazać "mięsa z probówki". fot. shutterstock

Włosi chcą zakazać mięsa z probówki

Włoski projekt ustawy zakłada m.in. wysokie grzywny za złamanie zakazu, nawet do 60 000 euro - donosi BBC.

Zakaz miałby objąć każdą syntetyczną żywność produkowaną z komórek zwierzęcych bez zabijania zwierzęcia, także w odniesieniu do ryb i mleka.

Francesco Lollobrigida, który kieruje ministerstwem ds. rolnictwa i suwerenności żywnościowej uzasadnia nowe przepisy m.in. dbałością o włoską tradycję żywieniową. Pomysł wspiera też największa włoska organizacja rolnicza Coldiretti.

- Produkty laboratoryjne nie gwarantują jakości, a tym bardziej ochrony włoskiej kultury i tradycji w zakresie jedzenia- powiedział minister.

Włoski rząd nie chce mięsa z probówki i owadów w żywności

Proponowana ustawa w sprawie mięsa komórkowego pojawiła się tuż po serii dekretów rządowych zakazujących używania mąki pochodzącej z owadów, takich jak świerszcze i szarańcza, w pizzy lub makaronie.

Komentatorzy zwracają uwagę, że Włochy nie będą mogli zakazać sprzedaży "syntetycznego mięsa" produkowanego w Unii Europejskiej, gdy uzyska ono zgodę na dopuszczenie do obrotu w UE ze względu na swobodny przepływ towarów i usług.

Walcząca o ograniczenie produkcji mięsa organizacja ProVeg określiła włoski projekt jako "drakoński".

- Zakazując go, Włochy mogą ograniczyć swój własny potencjał naukowy i gospodarczy postęp, podczas gdy inne kraje europejskie nadal inwestują w tę obiecującą dziedzinę. Badanie przeprowadzone przez Oxford Economics wykazało, że na przykład w Wielkiej Brytanii sektor mięsa hodowlanego może przynieść gospodarce ponad 2 miliardy funtów i stworzyć 16 5000 miejsc pracy do 2030 r. - uważa Mathilde Alexandre, koordynator projektu ProVeg Cell-Ag.

Polska firma pracuje nad mięsem z probówki

LabFarm to pierwsza polska firma zajmująca się hodowlą mięsa komórkowego. Na jakim etapie jest ten projekt i kiedy będzie można spróbować pierwszego wyprodukowanego nad Wisłą "mięsa z probówki"? O projekcie LabFarm napisaliśmy jako pierwsi w grudniu 2021 roku. Co ciekawe, jest on inicjatywą działającego od lat w branży mięsnej Jarosława Krzyżanowskiego, twórcy drobiarskiej grupy KPS.

