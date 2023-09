Lekko „przydymiony” i ziołowy smak szynki Speck jest dobrze znany turystom odwiedzającym Południowy Tyrol/Górną Adygę. Coraz częściej dostępna jest również w polskich sklepach i skutecznie trafia w kulinarne gusta Polaków, dzięki czemu - obok znanych naszym rodakom i popularnych włoskich wędlin tj. szynka Prosciutto di Parma czy Mortadella Bologna - ma szansę stać się bestsellerem.

Włoska kuchnia jest jedną z najczęściej wybieranych przez polskich konsumentów. Jak wynika z badań Agencji Badania Rynku PSB, 48% Polaków przyznaje, że jest ona ich ulubioną, a 52% deklaruje, że to właśnie włoskie dania są najchętniej zamawiane przez nich w restauracjach. Wysoka jakość, walory smakowe produktów oraz regionalnych dań sprawiają, że 70% Polaków uznaje je za smaczne, a to znów determinuje ich decyzje zakupowe. Przysmaki z różnych regionów słonecznej Italii cieszą się coraz większym zainteresowaniem tak jak szynka Speck Alto Adige ChOG kulinarny specjał Górnej Adygi.

Eksport Speck Alto Adige ChOG stanowi 31,2% całej jej produkcji. Wynik ten świadczy o jego wielkiej popularności. Jest on eksportowany do Niemiec, Francji i Stanów Zjednoczonych. Obserwujemy także rosnące zapotrzebowanie na ten typ szynki w Polsce, gdzie w ciągu ostatnich pięciu lat wartość importu mięsnych produktów wędzonych z Włoch wzrosła z 3,6 mln euro w 2018 r. do rekordowej wartości 10,3 mln euro w 2022 r. - mówi Paolo Lemma, Dyrektor polskiego oddziału Italian Trade Agency (ITA).