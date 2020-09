Woj. świętokrzyskie zbuduje ogrodzenie wzdłuż Wisły chroniące przed rozprzestrzenianiem się ASF

Budowa płotu ma chronić przed przemieszczaniem się dzików, które są nosicielami ASF. Ogrodzenie ma zostać postawione wzdłuż rzeki Wisły. "Chcemy w ten sposób wzmocnić tę rolę ochronną Wisły, którą ta rzeka pełni. W naszym regionie nie odnotowaliśmy jeszcze żadnego zakażenia u dzika czy świni, mimo że w sąsiednim województwie lubelskim pierwszy taki przypadek odnotowano w październiku 2018 roku, czy prawie dwa lata temu. Pojawiały się też przypadki zachorowań w okolicach Tarnobrzega, ale szczęśliwie nie przeszło to na naszą stronę" - powiedział PAP świętokrzyski wojewódzki lekarz weterynarii Tadeusz Kulkiewicz.

Mimo braku ognisk ASF, woj. świętokrzyskie prowadzi cały czas badania kontrolne w obszarach ochronnych na wschodzie i północy regionu. Wszystkie odstrzelone lub padłe tam dziki podlegają obowiązkowemu badaniu na ASF. "Na tych terenach w ciągu dwóch ostatnich lat odstrzelono ponad 6 tys. dzików, a łącznie z padłymi zwierzętami i takimi, które zginęły w wypadkach, przebadano blisko 7 tys. sztuk. Żaden dzik nie był chory na ASF" - podkreślił Kulkiewicz.

Świętokrzyski lekarz weterynarii dodał, że najprawdopodobniej przyczyną takiego stanu rzeczy jest Wisła, która pełni rolę bariery w rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Jak poinformował Kulkiewicz, w tym roku w Polsce stwierdzono 83 ogniska ASF, z tego najwięcej w woj. lubelskim.

"Kilka lat temu w północnej części woj. lubelskiego było najwięcej zachorowań, a teraz to systematycznie obniża się w kierunku południowym, na wysokości naszego województwa. Do tego dochodzi Podkarpacie, gdzie skala zachorowań jest dużo mniejsza, ale pojawiają się tam kolejne przypadki zachorowań u dzików. Wydaje się więc, że tą drogą choroba mogłaby dotrzeć do nas" - zaznaczył Kulkiewicz.

Po to, by dodatkowo zabezpieczyć region przed tą chorobą, władze regionu planują budowę 70-kilometrowego ogrodzenia wzdłuż najdłuższej polskiej rzeki. Płot będzie budowany wzdłuż drogi krajowej nr 79 od miejsca, gdzie krzyżuje się z szerokotorową linią hutniczą do Sandomierza, a później od Sandomierza drogą wojewódzką nr 777 do skrzyżowania z drogą nr 74. Płot nie będzie stawiany na terenach zurbanizowanych, gdzie są duże skupiska ludzi.