Wojciechowski: System paszportyzacji żywności będzie kompletna fikcją

Pod koniec stycznia w ministerstwie rolnictwa został podpisany list intencyjny rozpoczynający prace nad projektem "paszportyzacji polskiej żywności". Przewiduje on budowę cyfrowego systemu umożliwiającego m.in. śledzenie informacji o produktach w łańcuchu dostaw, tj. "od pola do stołu”.

Tadeusz Wojciechowski wskazuje, że idea „paszportyzacji” wynika z unijnego rozporządzenia 178/2002 , w którym pierwszy raz jest mowa o identyfikowalności (tracability), czyli śledzeniu produktu.

- Paszportyzacja jest bardzo potrzebna i zgodna ze światowymi trendami, ale to nie powód, żeby taki projekt realizować bez odpowiedniego przygotowania - dodaje.

W ocenie szefa FPFBŻ projekt paszportyzacji polskiej żywności to przykład kolejnej „wydmuszki”, kompletnie oderwany od realiów.

- Praktycznie jest on nie do zrealizowania, ponieważ bez sprawnego, skonsolidowanego systemu bezpieczeństwa żywności mówienie o „paszportyzacji” mija się z sensem. Technologie cyfrowe powinny być „wisienką na torcie”, tymczasem w Polsce nie ma samego "tortu” czyli fundamentów systemu. To tak jakby budowę domu zaczynać od dachu. Znów więc zanosi się na to, że pieniądze podatników zostaną wyrzucone w błoto. Na wieść o ministerialnym projekcie globalne firmy informatyczne już zacierają ręce, bo są w stanie stworzyć na zamówienie każdą aplikację opartą na technologii blockchain. To, że taki system będzie kompletną fikcją, ponieważ nie będzie przydatny, to już inna sprawa - ocenia.