Wojewoda: Sytuacja w zakładzie Animex w Starachowicach jest pod kontrolą

Prezydent Starachowic Marek Materek w otwartym liście zwrócił się do wojewody świętokrzyskiego z prośbą o to, by w Starachowicach powstało centrum pobrań wymazów na obecność COVID-19, które przebadałoby wszystkich pracowników tamtejszego zakładu firmy Animex:

Materek zaapelował o jak najszybsze zlecenie testów dla wszystkich pracowników Zakładów Mięsnych w Starachowicach oraz wykonanie testów osobom, które miały kontakt z zarażonymi koronawirusem.

- Tylko i wyłącznie dzięki testom na większą skalę możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby i zapobiec paraliżowi gospodarczemu, który grozi naszemu miastu - napisał.

Zdaniem wojewody Zbigniewa Koniusza, taki punkt w Starachowicach nie jest potrzebny, ponieważ działania sanepidu w tym zakresie są na razie wystarczające.

- Tak naprawdę nowe przypadki zakażenia koronawirusa są w tej grupie, którą inspekcja wytypowała, także postępowanie jest pod kontrolą - powiedział Radiu Kielce Zbigniew Koniusz.

Zdaniem wojewody, chcąc przebadać wszystkich pracowników Animeksu, trzeba by było wykonać testy również u wszystkich osób z firm współpracujących i ich rodzin.

- W praktyce należałoby przebadać połowę wszystkich mieszkańców Starachowic, czy powiatu starachowickiego - dodał Zbigniew Koniusz.

Według danych na 29 maja Covid-19 potwierdzono u 60 pracowników zakładu Animex w Starachowicach.