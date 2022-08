Wpływ skażenia Odry na sprzedaż ryb

Autor: opr. RW

Data: 23-08-2022, 17:33

Od kilku tygodni skażenie Odry oraz liczone w tonach śnięte ryby to temat stale obecny w publicznym dyskursie. Niedawno media donosiły o stratach smażalni na zachodnim wybrzeżu, z powodu niechęci i obaw turystów do spożywania ryb. Za pomocą danych z Listonic, aplikacji do planowania zakupów, sprawdziliśmy, jak zmieniło się zainteresowanie zakupem ryb – mówi Małgorzata Olczak, Head of Sales w Listonic.

Wpływ skażenia Odry na sprzedaż ryb raczej niewielki

Spada sprzedaż ryb

Jak się okazuje, do dnia 22 sierpnia 2022 r. ryby pojawiały się na listach zakupów o 40% rzadziej niż w lipcu tego roku. Z kolei w 2021 r. różnica między tymi dwoma miesiącami wynosiła jedynie 4%.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Screenshot from 2022-08-23 17-28-40.png

Wakacyjny spadek spożycia ryb

Wakacje to okres, kiedy ryby rzadziej pojawiają się na naszych listach zakupów w porównaniu do pozostałych miesięcy w roku. Najwyższa liczba dodań występuje w miesiącach świątecznych - w grudniu oraz w marcu/kwietniu. Tym razem widzimy jednak bardzo wyraźny spadek zainteresowania w sierpniu. Prognozujemy, że do końca sierpnia ten spadek wyniesie ponad 20%. Ze względu na zbieżność czasową zakładamy, że tak duża różnica ma związek z katastrofą ekologiczną w Odrze. To bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ nie ma zagrożenia, aby ryby dostępne w sklepach były skażone – większość z nich była przecież importowana lub poławiana dużo wcześniej - mówi Małgorzata Olczak

Najwyraźniej jednak sam fakt mówienia o rybach w tym negatywnym, bardzo trudnym kontekście ma wpływ na nasze zachowania konsumenckie, co sprowadza się do tego, że ryby kupujemy mniej chętnie.