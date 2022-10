Wysoka inflacja zmusza Polaków do szukania oszczędności na zakupach. Czy wymuszone ekonomią zaciskanie pasa sprawi, że przestaniemy czytać etykiety, a na półki ponownie zawitają parówki z niewielką mięsnością? Są przesłanki, by tak sądzić, choć nie jest to oczywiste.

Polska parówkami stoi

Parówki to ulubiony produkt mięsny nad Wisłą. Choć wciąż popularne są żarty z ich składu, a media społecznościowe pęcznieją od negatywnych opinii, liczby nie pozostawiają wątpliwości: W badaniach ich spożywanie deklaruje aż 91 proc. Polaków ze wszystkich grup wiekowych.

Co miesiąc Polacy kupują aż 10 tys. ton parówek, co sprawia, że rynek parówek w Polsce wart jest ponad 3 mld zł rocznie. Jest to więc jedna z większych kategorii na rynku spożywczym, a na pewno najważniejsza w branży mięsnej.

Jak zmieniał się image parówek w Polsce?

Zły PR parówek i rosnąca świadomość (ale i zamożność) konsumentów skłoniły branżę do produkowania parówek o większej zawartości mięsa. W efekcie na sklepowych półkach bez trudu znajdziemy dziś parówki o ponad 90-proc. mięsności, a średnia rynkowa to ok. 70 proc. I pewnie na tym można by zakończyć ten artykuł gdyby nie inflacja, która w 2022 roku poważnie zatrzęsła domowymi budżetami Polaków wymuszając zmianę nawyków zakupowych.

Skoro, jak wskazują badania, oszczędzamy dziś na wszystkim, w przypadku parówek nie powinno być inaczej. Czy rzeczywiście?

Jak Polacy kupują dziś parówki?

Co jest dziś kluczowym czynnikiem zakupowym w wyborze parówki w Polsce? Artur Węgłowski, dyrektor handlowy Goodvalley, producenta marki Dolina Dobra mówi nam, że jest to miks wielu czynników, które składają się na produkt.

- Cena jest zawsze ważna, ale w połączeniu z jakością, z tym jak produkt wygląda, jaki ma skład, gdzie jest dostępny i jak jest promowany. Niewątpliwie w całej kategorii przetworów mięsnych istotna jest także polskość oraz mięsność oraz z jakiego surowca powstaje produkt. W dalszej kolejności konsumenci oceniają dobrostan zwierząt oraz zrównoważony model od pola do stołu i inne wartości prozdrowotne - dodaje.

Na rynek wrócą parówki z małą zawartością mięsa?

Czy zatem znacznie chudsze portfele Polaków sprawią, że będziemy musieli oszczędzić np. na lepszym składzie i wybrać parówki z mniejszą mięsnością?

- Na pewno sytuacja inflacyjna spowoduje, że wyhamuje dynamika trendu na rosnącą mięsność parówek, który mieliśmy jeszcze rok temu, a właściwie do lutego 2022. Może to spowodować pojawienie się na półkach nowych pozycji z małą mięsnością, żeby obniżyć punkt cenowy. Natomiast nie wydaje mi się, że będzie to cała fala produktów ekonomicznych, a raczej pojedyncze pozycje - ocenia Węgłowski.

Węgłowski zaznacza, że niższa mięsność nie musi oznaczać złej jakości.

- Pozostałą część składu mogą uzupełniać naturalne dodatki i przyprawy albo…. konserwanty i wzmacniacze smaku - mówi.

Czy świadomy konsument to bogaty konsument?

Katarzyna Rada, właścicielka i pomysłodawczyni serwisu Czytaj Skład w rozmowie z Portalem Spożywczym ocenia, że trend 'clean label' nie ma bezpośredniej relacji z zasobnością portfela.

- Z naszej perspektywy, ludzi zajmujących się od kilku lat trendem clean label, świadomość, nazwijmy ją zakupowo-żywieniowa, nie ma bezpośredniej relacji z zasobnością portfela, jak często chcą to widzieć producenci budujący nowe marki w tym trendzie, ustawiając je na wysokiej półce cenowej - mówi.

Nie każdy droższy produkt ma lepszy skład?

Katarzyna Rada zwraca uwagę, że dobry skład produktu wcale nie jest równoznaczny z wyższą ceną.

- W swoich publikacjach wielokrotnie prezentujemy konkretne produkty wraz z ich cenami, gdzie wyraźnie widać, że dobry skład wcale nie jest równoznaczny z wyższą ceną. Często te ceny są zbliżone, a nawet produkty o lepszym składzie bywają tańsze, czyli lepszy wybór jest kwestią wiedzy, a nie grubszego portfela. To wszystko jest oczywiście bardzo zależne od tego, o jakich produktach rozmawiamy i indywidualnych preferencjach konsumentów - dodaje.

Parówki tańsze, ale z dobrym składem?

Nasza rozmówczyni ma przekonanie, że zmieniający się rynek z pewnością obsłuży świadomego klienta, który w obliczu inflacji ma mniejszą pulę do wydania na żywność w domowym budżecie.

- Zajmując się projektowaniem żywności wiem, że potrzeby dużych grup nabywców nie pozostają długo bez odpowiedzi. Niedawno wprowadzone na rynek mięso z dodatkiem białka pszennego czy grochowego, budziło kontrowersje czy uśmiechy, w tej nowej rzeczywistości ma szanse stać się świetnym fleksitariańskim wyborem dla świadomych nabywców szukających oszczędności. Ulubiony produkt Polaków - parówki, też mogą podobnie ewoluować. Aby obniżyć koszt produkcji niekoniecznie muszą zawierać dwa konserwanty, trzy wzmacniacze smaku, stabilizatory i regulatory kwasowości. Technolodzy żywności z całą pewnością zaproponują w końcu lepsze dla nabywców rozwiązania - podsumowuje.

