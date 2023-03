Wielkanoc za pasem więc temat majonezu wraca jak co roku jak bumerang. - Ze względu na uniwersalny charakter majonez przed świętami jedną z ważniejszych pozycji na liście zakupów - mówi nam Zbigniew Mojecki, zastępca prezesa ds. handlowych WSP Społem.







Zbigniew Mojecki, zastępca prezesa ds. handlowych WSP Społem/fot. materiały prasowe

Majonez Kielecki: przed Wielkanocną jego sprzedaż rośnie o 200-300 proc.

- W okolicach Wielkanocy tradycyjnie największą popularnością cieszy się nasz flagowy produkt czyli Majonez Kielecki. Jego sprzedaż wrasta wtedy nawet o 200-300% w stosunku do innych miesięcy w roku. Konsumenci zazwyczaj zaczynają robić zakupy już kilka tygodni przed okresem świątecznym. Ze względu na uniwersalny charakter majonez jest wtedy jedną z ważniejszych pozycji na liście zakupów. Bez niego nie obejdą się bowiem takie rodzime specjały jak sałatki warzywne, jajka a nawet wypieki. Zwiększone zapotrzebowanie, o którym wspomniałem, dotyczy jednak nie tylko majonezów - mówi Zbigniew Mojecki, zastępca prezesa ds. handlowych WSP Społem.

W marcu i kwietniu WSP Społem obserwuje zwiększony popyt na wszelkiego typu sosy zimne i chrzany.

Wielkanoc 2023: wysokie ceny majonezu

Ostatnio głośno w mediach o cenach majonezu. W zależności od sklepu za 700 ml majonezu musimy zapłacić ok. 15 zł, ale pojawiają się i takie produkty, które kosztują ponad 20 zł.

Czy opłaca się zrobić majonez w domu? Przepis na majonez zawiera olej, jajka, musztardę i przyprawy. Do tego należy dodać pieprz, sól i sok z cytryny/octu.

Średnia cena za 10 jajek to około 10 zł. Standardowa cena za olej rzepakowy to 11 zł za litr, a musztarda średnio 2,5 zł za 185 gramów. Na ten przepis wydamy zatem 2 zł na jajka, 4,1 zł na olej i 13 gr na musztardę. Łącznie daje nam to kwotę 6,23 zł.

Który majonez wybrać?

Jak co roku przed Wielkanocą w Social Mediach i nie tylko wraca temat Winiary vs. Kielecki. Internauci uwielbiają niełatwą dyskusję "na argumenty" który majonez, z dostępnych na polskim rynku, jest najlepszy.

Przypomnijmy dane z końca marca i początku kwietnia 2022 roku - jakie podała Aplikacja PanParagon pl.

Winiary vs. Kielecki: Który majonez wygrał przed Wielkanocą?

Majonezy - skład pod lupą

Katarzyna Bosacka wzięła równeiż na tapet produkt, bez którego nie ma świąt - czyl;i majonez i przyjrzała się składowi tego wielkanocnego przysmaku.

- Do Wielkanocy podczas której króluje majonez jeszcze chwila, ale postanowiłam udostępnić Wam mój zaktualizowany post sprzed roku w którym porównywałam składy majonezów od różnych producentów. Może ta ściąga okaże się dla Was pomocna. Porównałam składy z tymi zeszłorocznymi i dopisałam do listy kilka nowych produktów - informuje Katarzyna Bosacka na Facebooku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl