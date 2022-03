Wszystkie zielone inwestycje Indykpolu

W ramach cyklu publikacji na temat Gospodarki Obiegu Zamkniętego zapytaliśmy spółkę Indykpol SA o kluczowe inwestycje w tym obszarze. Zapraszamy do lektury:

W co inwestuje Indykpol? fot. Indykpol

Indykpol inwestuje w GOZ

Jak informuje nas spółka, od kilkunastu lat Indykpol stosuje w zakładzie system odzysku ciepła z instalacji chłodniczej, tj. pompę ciepła z zestawem wymienników ciepła, który to zestaw pozwala podgrzewać całą ciepłą wodę zużywaną przez zakład produkcyjny do temp. 55°C.

- Woda ta jest używana do celów technologicznych, mycia zakładu i socjalnych. Odzysk ciepła z instalacji chłodniczej stanowi prawie 30 proc. całej energii cieplnej zużywanej w zakładzie. Podstawowym efektem inwestycji jest zmniejszenie zużycia paliw w kotłowni i obniżenie przez to emisji gazów i pyłów, a także zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez skraplacze amoniakalne (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej wynika ze zmniejszenia obciążenia skraplaczy; część par amoniaku jest kierowana do wymiennika ciepła, gdzie następuje jego odzysk) - wskazuje firma.

Jak Indykpol produkuje energię cieplną?

Od 2009 roku energia cieplna w zakładowej kotłowni Indykpolu produkowana jest w procesie pirolizy pierza.

- Jest to innowacyjna technologia, która pozwoliła zastąpić ciepło pochodzące ze spalania węgla kamiennego, energią uzyskiwaną z pierza. Instalacja jest w stanie zutylizować rocznie 17 500 ton pierza. Uzyskane w procesie jego utylizacji ciepło jest wykorzystywane w procesach produkcyjnych w zakładzie w Olsztynie oraz do ogrzewania. Inwestycja została zrealizowana z zachowaniem równowagi przyrodniczej i ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Kotłownia została również wyposażona w urządzenia do ciągłego pomiaru zanieczyszczeń. Nowa instalacja została wyposażona w nowoczesny, zespolony system odpylania i oczyszczania spalin, przede wszystkim ze związków siarki oraz chloru. W rezultacie strumień odpadów w tym procesie został zredukowany o 87 proc - wskazuje producent.

Ponadto, zakład w Olsztynie wyposażony jest w pod-czyszczalnię ścieków, która w istotny sposób poprawia parametry ścieków poprodukcyjnych trafiających finalnie do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Olsztynie. Indykpol od wielu lat realizuje planową politykę zmniejszania energochłonności zakładu Jednym z takich przedsięwzięć jest wymiana oświetlenia świetlówkowego na LED-owe (proces jest w toku, obecnie wymiana na poziomie 60%).

