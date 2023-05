Radykalne ograniczenie konsumpcji mięsa przewidują nowe wytyczne dietetyczne Niemieckiego Towarzystwa Żywienia. Czy nasi sąsiedzi posłuchają naukowców i rzeczywiście zrezygnują z tradycyjnej kiełbasy?

Wurst najwyżej raz w tygodniu? Dietetycy szykują Niemcom rewolucję. fot. pexels

Wurst najwyżej raz w tygodniu? Dietetycy szykują Niemcom rewolucję

Jak informuje 'Bild' Niemieckie Towarzystwo Żywienia (DGE) planuje przyjęcie nowych zaleceń żywieniowych.

Wzburzenie niemieckiego tabloidu wzbudził w szczególności jeden z zapisów projektowanych wytycznych. Specjaliści żywieniowi wyliczyli, że każdy Niemiec nie powinien jeść więcej niż 10 gramów mięsa dziennie (70 g tygodniowo), a co za tym idzie najwyżej jednego 'Currywursta' miesięcznie.

Ile mięsa spożywają dziś Niemcy?

To duża zmiana, bowiem według obecnie obowiązujących wytycznych każdy obywatel Niemiec może sobie pozwolić na 600 gramów mięsa tygodniowo. W rzeczywistości średnie spożycie za Odrą to ponad 760 gramów mięsa tygodniowo.

I choć zalecenia DGE, jak sama nazwa wskazuje, nie są obowiązkowe dla mieszkańców, DGE certyfikuje stołówki. Co więcej, lokale, które nie posiadają "rekomendacji" urzędu są postrzegane dużo gorzej i rzadziej odwiedzane. Przedstawiciele branży mięsnej boją się, że DGE będzie wymagało od certyfikowanych przez siebie lokali dostosowania się do nowych wytycznych.

Spożycie mięsa w Niemczech spada

Jak informowaliśmy w kwietniu, spożycie mięsa w Niemczech znów spadło. Jak wskazują wstępne dane, w 2022 roku konsumpcja u naszych sąsiadów wyniosła 52 kg na osobę, co stanowi spadek aż o 4,2 kg per capita rok do roku. Niemcy to od lat największy odbiorca polskiego mięsa.

Przy 52 kilogramach na osobę spożycie mięsa na mieszkańca w Niemczech spadło o około 4,2 kilograma w porównaniu z 2021 rokiem. Jest to najniższy poziom od czasu rozpoczęcia obliczeń w 1989 roku.

Autorzy niemieckiego opracowania wyszczególniają, że w 2022 roku Niemcy zjedli ok. 2,8 kg mniej wieprzowiny, 900 g mniej wołowiny i cielęciny oraz 400 g mniej drobiu. Niemiecka Federalna Agencja ds. Rolnictwa i Żywności ocenia, że możliwą przyczyną spadku spożycia mięsa może być utrzymująca się popularność diety roślinnej.

