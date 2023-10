Fundacja Alberta Schweitzera razem z 4 innymi organizacjami, zapytała polityków najważniejszych partii o kwestie związane z dobrostanem zwierząt. Które ugrupowania popierają zaostrzenie przepisów dla hodowców i producentów mięsa, a które uważają, że nie ma potrzeby, by zmieniać prawo w tym obszarze?

Które ugrupowania popierają zakaz chowu klatkowego, a które uważają, że obecne przepisy na temat dobrostanu są właściwe? fot. shutterstock

Wybory 2023. Która partia jest najbardziej prozwierzęca?

Fundacja Alberta Schweitzera razem z 4 innymi organizacjami: (Eurogroup for Animals, Stowarzyszenie Otwarte Klatki, Compassion in World Farming Polska oraz Green REV Institute) zapytała polityków najważniejszych partii o kwestie związane z dobrostanem zwierząt.

Pytania, które organizacje zadały politykom dotyczyły m.in. wprowadzenia zakazu hodowania zwierząt na futra, zakończenia chowu klatkowego, zakazu sprzedaży żywych ryb czy poprawy standardów w hodowli kurczaków na mięso.

Co partie myślą o dobrostanie zwierząt? Metodologia

Jak czytamy w metodologii badania, zestawienie powstało w oparciu o dostępne dane na temat deklaracji i działań poszczególnych partii politycznych na rzecz lub na szkodę zwierząt gospodarskich. Porównanie stanowisk partii zostało opracowane na podstawie odpowiedzi udzielonych przez partie polityczne na kwestionariusze dostarczone przez organizacje: Compassion in World Farming Polska, Stowarzyszenie Otwarte Klatki, Green REV Institute i Fundacja Alberta Schweitzera, oraz deklaracji partii politycznych wyrażonych w inny sposób.

Przy konstruowaniu rankingu brano pod uwagę treść opublikowanych przez partie programów politycznych i działalność parlamentarną posłów i posłanek danej partii w kadencji 2019-2023 w zakresie dotyczącym zwierząt hodowlanych, w tym wniesione projekty ustaw, zgłoszone interpelacje poselskie i wyniki głosowań na posiedzeniach Sejmu, jak również wyniki porównania stanowisk partii politycznych.

Czy będzie druga "Piątka dla zwierząt"?

Twórcy akcji "Wybory dla zwierząt 2023" nie ukrywają, że ich głównym celem jest wywarcie presji na polityków, aby zaostrzyli przepisy dotyczące dobrostanu. Mimo tego analizę odpowiedzi partii politycznych uznaliśmy za ciekawą także dla branży mięsnej.

Warto przypomnieć, że w mijającej kadencji Sejmu RP jedną z najbardziej elektryzujących branżę kwestii była słynna "5 dla zwierząt" zakładająca m.in. zakaz uboju rytualnego, z której po licznych protestach wycofali się sami pomysłodawcy z PiS.

Twórcy inicjatywy zadali komitetom wyborczym 16 pytań. Poniżej krótko omawiamy te, z nich, które wydają się nam najistotniejsze dla funkcjonowania branży mięsnej w Polsce. Pełna lista pytań i odpowiedzi dostępna jest na stronie: https://www.wyborydlazwierzat2023.pl/#ranking

Które partie popierają zakaz chowu klatkowego?

Odejście od chowu klatkowego w przypadku kur niosek, świń, cieląt, królików, przepiórek to postulat, który zdecydowanie poparły partie Razem, Nowa Lewica, Zieloni, Polska 2050 oraz Inicjatywa Polska.

Co ciekawe, jedyne zdecydowanie "nie" wobec tego postulatu zgłosiła Konfederacja.

Pozostałe partie: Nowoczesna, PO, PiS i PSL "nie udzieliły odpowiedzi ani nie zadeklarowały swojego stanowiska w inny sposób"

Które partie są za odejściem od ras szybko rosnących?

Ciekawym postulatem, stosunkowo rzadko podnoszonym przez organizacje prozwierzęce w Polsce, jest "poprawa dobrostanu kurczaków hodowanych na mięso poprzez odejście od ras szybko rosnących".

W tym przypadku rozkład odpowiedzi układa się bardzo podobnie jak przy chowie klatkowym, choć są dwie różnice. Od zdecydowanego "nie" tym razem wstrzymała się Konfederacja, a Polska 2050 nie udzieliła zdecydowanej odpowiedzi („nie wiem”)

Co ciekawe, żaden z komitetów wyborczych nie opowiedział się za kolejnym postulatem, jaki jest wprowadzenie zakazu uboju jednodniowych piskląt płci męskiej uznawanych za nieprzydatne w hodowli.

Które partie popierają zakaz hodowli zwierząt futerkowych?

Wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futra to postulat, który może liczyć na dużo większe poparcie. Akceptują go wprost wszystkie komitety oprócz PiS, PSL i Konfederacji.

Wśród pytań do ugrupowań znalazła się kwestia dotycząca branży rybnej.

Zakaz sprzedaży żywych ryb przeznaczonych do konsumpcji oraz wprowadzenie przepisów dotyczących ochrony dobrostanu ryb podczas hodowli, transportu oraz uboju to pomysł, który poparło 5 komitetów: Razem, Nowa Lewica, Zieloni, Polska 2050 oraz Inicjatywa Polska.

Co polskie partie polityczne sądzą o tzw. fermach przemysłowych?

Aż 3 z 16 postulatów poświęcono tzw. fermom przemysłowym. "Wprowadzenie moratorium na budowę nowych i rozbudowę istniejących ferm przemysłowych" poparło 5 partii: Razem, Nowa Lewica, Zieloni oraz Inicjatywa Polska.

Za to wprowadzenie regulacji ograniczających koncentrację i oddziaływanie ferm przemysłowych na lokalne społeczności, co ciekawe, poparły także Polska 2050 i Platforma Obywatelska.

Najmniejsze poparcie uzyskała idea polegająca na wprowadzeniu rozwiązań poszerzających kompetencje organizacji pozarządowych w zakresie ich udziału w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących ferm przemysłowych, którą popierają jedynie Razem i Nowa Lewica.

Wszystkie 3 pomysły dotyczące ferm przemysłowych zdecydowanie odrzuciła jedynie Konfederacja.

Pozostałe postulaty dotyczą głównie transformacji rolnictwa w kierunku produkcji roślinnej. Uwagę zwraca fakt, że nawet żaden z lewicowych komitetów nie poparł pomysłu na "stopniową transformację przemysłu hodowli zwierząt na produkcję roślinną opartą na dotacjach i wsparciu przedsiębiorców rolnych."

Czy po wyborach 2023 rząd zaostrzy przepisy w sprawie dobrostanu?

Podsumowując, większość postulatów zaostrzających przepisy ws. dobrostanu zwierząt popiera (zazwyczaj) 5 partii o lewicowej proweniencji: Razem, Nowa Lewica, Zieloni, Polska 2050 oraz Inicjatywa Polska. Zdecydowanie przeciwko większości projektów jest (choć nie zawsze) Konfederacja.

Zastanawia brak jednoznacznych odpowiedzi po stronie największych ugrupowań: PiS i PO. Co więcej, Prawo i Sprawiedliwość nie udzieliło zdecydowanej odpowiedzi tak lub nie na żaden (!) z 16 omawianych postulatów.

To niepokojące, gdyż według sondaży to właśnie jedna z tych dwóch sił stworzy po jesiennych wyborach nowy rząd. Kwestia dobrostanu zwierząt jest z pewnością dość daleko na liście najważniejszych tematów obecnej kampanii, niemniej zarówno hodowcom zwierząt, jak i aktywistom przydałoby się odrobina pewności co do kierunku zmian w prawie, jaki w tym obszarze planują dwaj główni gracze na politycznej scenie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl