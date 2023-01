Jak podało Radio Eska, minionej nocy w zakładach Animex w Starachowicach doszło do wypadku. O godzinie 2:01 strażacy odebrali zgłoszenie o poszkodowanej pracownicy. Noga kobiety została wciągnięta przez taśmociąg.

Wypadek w zakładach Animex w Starachowicach

Jak czytamy na RadioEska.pl, strażacy po przyjeździe na miejsce wypadku, odłączyli zasilanie urządzenia i udzielili kobiecie pierwszej pomocy. Jak powiedział stacji dyżurny KP PSP w Starachowicach, zgłoszenie o wypadku w zakładach Animex straż otrzymała z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o godzinie 2:01. Na miejsce udały się trzy zastępy straży pożarnej.

Działania strażaków polegały na wycięciu części elementów maszyny. Był to taśmowy podajnik do transportu jelit. Kobiecie utknęła noga między łańcuchem, a kołem napędowym. Poszkodowana została przetransportowana do starachowickiego szpitala.

Przyczyny wypadku zbadają śledczy.







