Wypłacono już 115 mln zł jako pomoc dla hodowców loch i prosiąt

Ponad 115 mln zł wypłaciła już Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako wsparcie dla rolników utrzymujących lochy i prosięta, wnioski można składać do 29 kwietnia - informuje ARiMR.

Autor: PAP

Data: 05-04-2022, 16:20

115 mln zł wypłacono już jako pomoc dla hodowców loch i prosiąt /fot. Shutterstock

Dotychczas do Agencji, w ramach trwającego naboru, wpłynęło niemal 13,9 tys. wniosków na kwotę blisko 204 mln zł, z czego ARiMR zrealizowała 5,2 tys. płatności na ponad 115 mln zł.

Dla gospodarstw utrzymujących świnie

Dofinansowanie przysługuje rolnikom, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo utrzymujące świnie, a w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodziło się w nim minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych zwierząt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Wysokość pomocy to 1000 zł za każde 10 prosiąt

Wysokość pomocy wynosi 1000 zł za każde 10 prosiąt - nie więcej jednak niż 500 tys. zł dla jednego producenta trzody chlewnej. Może on złożyć więcej niż jeden wniosek o takie wsparcie, lecz pomoc do danej sztuki trzody chlewnej można otrzymać tylko raz.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. O dotrzymaniu terminu decyduje data ich wpływu do placówki Agencji.