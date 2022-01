Wzrost kosztów o 300 proc. ciosem dla producentów. Podwyżki cen nieuniknione

- W obliczu gigantycznych podwyżek cen energii, surowców nikt nie jest w stanie zachować choćby minimalnych rentowności bez podwyżek cen na produkowane towary. W tej sytuacji zarówno sieci handlowe oraz finalni konsumenci muszą zrozumieć wzrosty cen - bez tego producenci nie mają szans utrzymać się na rynku - mówi Patryk Krężelewski, członek zarządu Foodmakers Sp. z o.o., Grupa Mróz

Data: 27-01-2022, 16:36

Patryk Krężelewski, członek zarządu spółki Foodmakers z Grupy Mróz przyznaje, że spółka do tej pory zdecydowała się na podwyżki minimum 15% dla odbiorców/ fot. PTWP

Wzrost kosztów o 300 proc. to cios dla producentów żywności

Gorącym tematem ostatnich tygodniu jest inflacja oraz rosnące koszty prowadzenia biznesu, także w branży spożywczej. To powoduje wzrost cen produktów żywnościowych. Jakie koszty najmocniej dotykają Grupę Mróz?

- Pierwszy raz w historii spotykamy się z tak szybko i znacząco rosnącymi kosztami prowadzenia biznesu. Od połowy zeszłego roku podrożały w zasadzie wszystkie surowce i półprodukty niezbędne do produkcji. Największym ciosem dla naszych zakładów są jednak nowe ceny energii elektrycznej i gazu, w niespotykanej jak dotąd skali - wzrost tych kosztów to ponad 300% w ciągu pół roku. Uważamy że żadne przedsiębiorstwo w obliczu takich okoliczności nie jest w stanie zachować choćby minimalnych rentowności bez podwyżek cen na produkowane towary. Niestety ale nie są to sytuacje pojedynczych producentów i w tej sytuacji zarówno sieci handlowe oraz finalni konsumenci muszą zrozumieć wzrosty cen - bez tego producenci nie mają szans utrzymać się na rynku. My do tej pory decydujemy się na podwyżki minimum 15% dla naszych odbiorców ale tak na prawdę nie mamy pojęcia jaka będzie sytuacja na rynku za kolejnych kilka miesięcy - mówi Patryk Krężelewski.

Jak spółka Mróz ocenia zerowy VAT na żywność? Czy i jak to wpłynie na biznes, który prowadzicie?

- Zerowa stawka VAT wydaje się być neutralna z punktu widzenia naszego zakładu. Produkty te stanowią tylko część kosztów produkcji. Główne jej składniki to koszt energii, opakowań, transportu, wynagrodzenia - dodaje.

Jego zdaniem VAT na surowce jest dla Grupy Mróz praktycznie niezauważalny.

- Zmiana stawki VAT nie wpływa w naszej ocenie na zmianę wartości żywności. Może jedynie spowodować, że proces powrotu do wyhamowania wysokiej inflacji zostanie wydłużony. Są to działania doraźne. Inflacja jako zjawisko ekonomiczne musi zostać zdławiona powszechnie znanymi, rynkowymi mechanizmami. Żadne inna decyzja tego procesu nie przyspieszy tylko wydłuży, być może w łagodniejszej postaci - zapewnia Patryk Krężelewski.