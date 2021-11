Wzrost kosztów przygniata Seko

Seko podało wyniki finansowe za trzeci kwartał 2021 roku. Spółka zanotowała 1,64 mln zł straty ze sprzedaży, na skutek wzrostu kosztów produkcji i wyższych cen energii.

Kazimierz Kustra, prezes Seko. fot. PAP/Leszek Szymański

Seko podsumowuje trzeci kwartał 2021

W III kwartale 2021 roku tj. w okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 44,5 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku były one wyższe o 6,8%.

Przychody ze sprzedaży produktów zwiększyły się o 5,8% i wyniosły 40.04 mln zł, zaś przychody ze sprzedaży towarów i materiałów były wyższe o 16,6% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i ukształtowały się na poziomie 4.5 mln zł.

Seko ze stratą po trzecim kwartale 2021

W III kwartale 2021 r. Spółka poniosła stratę ze sprzedaży w wysokości 1,64 mln zł, co oznacza pogorszenie wyniku o 1,9 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Również na poziomie wyniku z działalności operacyjnej oraz wyniku netto Spółka w III kwartale 2021 r. poniosła straty, odpowiednio 1,75 mln zł oraz 1,6 mln zł. Były to wyniki znacząco niższe niż w takim samym okresie 2020 r.

Wzrost kosztów i ceny paliw dotykają Seko

Przyczyną pogorszenia wyników Spółki w samym III kwartale 2021 r. był wzrost kosztów produkcji. Dotyczył on przede wszystkim cen surowców produkcyjnych, w szczególności ryb, oleju, koncentratu pomidorowego, esencji octowej, cukru, jajek, mąki, czy opakowań. W przypadku niektórych surowców wzrosty cen przekroczyły kilkanaście procent w skali tylko jednego kwartału. Niekorzystny wpływ na wyniki Spółki w tym okresie miał również wzrost cen paliw, który wpłynął negatywnie na koszty transportu.

Dotkliwe dla Spółki w analizowanym okresie były wzrosty cen nośników energii. W czerwcu 2021 r. średnia cena energii elektrycznej kształtowała się na poziomie niespełna 400 zł/MWh. W trakcie trzeciego kwartału cena ta systematycznie rosła i w niektóre dni przekraczała poziom 500 zł/MWh. Podobnie wyglądała sytuacja na rynku gazu ziemnego: w czerwcu 2021 r. jego średnia cena kształtowała się na poziomie niespełna 200 zł/MWh, zaś w trakcie III kwartału zwiększała się i we wrześniu przekraczała już poziom 300 zł/MWh, a w niektóre dni dochodziła do poziomu 400 zł/MWh.

W okresie I-III kwartału 2021 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 134,7 mln zł. W porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2020 r. były one wyższe o 7,4%. Przychody ze sprzedaży produktów zwiększyły się o 6,2 % i wyniosły 121.9 mln zł, zaś przychody ze sprzedaży towarów i materiałów były wyższe o 20,7% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kształtując się na poziomie 12.8 mln zł.

Seko tłumaczy słabsze wyniki

Wyniki osiągnięte przez Spółkę w okresie trzech kwartałów 2021 roku były niższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Spółka poniosła stratę ze sprzedaży w wysokości 1.690 tys. zł. Przyczynił się do tego, wspomniany wyżej istotny wzrost kosztów produkcji. W znaczącym stopniu zwiększyły się ceny głównych surowców produkcyjnych takich jak ryby, olej, esencja octowa, koncentrat pomidorowy, czy cukier. W niektórych przypadkach wzrosty cen sięgnęły blisko 60%, a w wielu 20-30%. Wzrost cen płatów i filetów śledziowych w skali 9 miesięcy bieżącego roku wyniósł 11-20%, w zależności od ich rodzaju. Również w przypadku surowców, które mają mniejszy udział w kosztach produkcji (przyprawy, opakowania jednostkowe i zbiorcze) następował w analizowanym okresie systematyczny wzrost cen. W skali całego okresu trzech kwartałów sięgał on od kilkunastu do kilkudziesięciu procent.

Niekorzystny wpływ na wyniki Spółki w okresie I-III kwartału 2021 r. miał również wzrost cen nośników energii. Średnia cena gazu ziemnego w tym okresie była wyższa o ponad 110% niż w analogicznym okresie 2020 r., zaś energii elektrycznej o ponad 40%. Rosnące ceny paliw miały w analizowanym okresie wpływ na wzrost kosztów transportu, które w stosunku do takiego samego okresu poprzedniego roku zwiększyły się o 30%.

Do wzrostu kosztów produkcyjnych przyczyniło się również osłabienie polskiej waluty wobec euro. Średni kurs EUR/PLN w okresie I-III kwartału 2021 r. (wyliczony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca) wyniósł 4,5576, podczas gdy w tym samym okresie 2020 r. - 4,4420 (wzrost o 2,6%). Spowodowało to wzrost kosztów zakupu surowców importowanych (ryby świeże i mrożone) wyrażonych w polskiej walucie.

Seko nie rezygnuje z inwestycji

W okresie 9 miesięcy 2021 r. spółka poniosła stratę z działalności operacyjnej w wysokości 1.897 tys. zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku oznacza to pogorszenie wyniku o 5.673 tys. zł. W bardzo dużym stopniu przyczyniło się do tego pogorszenie wyniku na pozostałej działalności operacyjnej: w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 roku Spółka poniosła w tym obszarze działalności stratę w wysokości 207 tys. zł, zaś w analogicznym okresie 2020 roku osiągnęła zysk w kwocie 2.710 tys. zł. Różnica jest spowodowana przede wszystkim faktem, iż w 2020 roku Spółka otrzymała dofinansowanie z Urzędu Pracy do kosztów wynagrodzenia pracowników w wartości 2.532 tys. zł (w ramach rządowych programów pomocowych związanych z walką z pandemią COVID-19)

W III kwartale 2021 r. Spółka prowadziła działania zmierzające do pozyskania nowych odbiorców krajowych i zagranicznych oraz rozszerzenia asortymentu oferowanych produktów. Spółka realizowała również znaczące inwestycje rzeczowe, których celem jest zwiększenie wydajności oraz rentowności produkcji. Jak wskazano wcześniej, w sposób ciągły Spółka prowadzi również prace nad poprawą wyglądu, smaku, czy też funkcjonalnością oferowanych produktów.

W dniu 18 sierpnia 2021 r. Spółka wypłaciła dywidendę w łącznej wysokości 2.261 tys. zł (0,34 zł na 1 akcję), która została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 lipca 2021 r. W okresie I-III kwartał 2021 r. Spółka poniosła stratę netto wysokości 1.418 tys. zł. W analogicznym okresie 2020 roku zysk netto wynosił 2.783 tys. zł