Tegoroczny Turniej PROMAR OPEN odbył się w dniach 17 i 18 czerwca 2023 r. pod patronatem firmy PROMAR PPH Sp. z.o.o. w miejscu szczególnym w historii Mistrzostw – w malowniczej w Ostródzie.

PROMAR OPEN to coroczna tradycja, która gromadzi pasjonatów tenisa ziemnego z całego kraju i integruje branżę spożywczą już od 2004 roku. / fot. materiały prasowe

To właśnie tutaj zawodnicy rywalizowali ze sobą w początkowych latach zawodów. Miniona edycja połączyła aż trzy pokolenia tenisistów. Imprezę otworzył Prezes PROMAR – Pan Andrzej Marchewka wraz ze swoimi dziećmi i wnukami. Uczestnicy zostali także serdecznie przywitani przez Zastępcę Burmistrza Ostródy Pana Zenona Kastrau. Wydarzenie przyciągnęło ponad 90 uczestników a 39 zawodników z branży spożywczej z wielkim zapałem walczyli o prestiżowe trofeum Prezesa Indykpolu.

PROMAR OPEN to coroczna tradycja, która gromadzi pasjonatów tenisa ziemnego z całego kraju i integruje branżę spożywczą już od 2004 roku. To nie tylko turniej, to prawdziwe święto sportu, a także okazja do spędzenia radosnego czasu na rodzinnym pikniku. Każda kolejna odsłona przynosi ze sobą nowe emocje, a także posiada swój niepowtarzalny klimat, co najbardziej doceniają uczestnicy.

W tegorocznej edycji Mistrzostw zawodnicy rywalizowali w sześciu kategoriach - rozgrywki kobiet i mężczyzn, gra singlowa oraz debel. Turniej został rozegrany na kortach Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Wśród uczestników nie zabrakło także najmłodszych - dzieci i wnucząt tenisistów, którzy dzielnie dopingowali zawodników.

Pierwszego dnia odbyły się eliminacje, po których uczestnicy spotkali się na uroczystej kolacji w Sali bankietowej Hotelu Willa Port w Ostródzie. Drugi dzień Mistrzostw upłynął pod znakiem półfinałów i finału, nad których przebiegiem czuwali sędziowie Ryszard Fleszar oraz Tomasz Warowny. Mimo zaciętej walki, nie zabrakło przyjacielskich gestów i rozmów, a oczekiwanie na kolejne pojedynki uprzyjemniał rodzinny piknik.

Tegoroczny zwycięzca - firma MIKSTER Sp. z o.o., udowodnił swoją determinację na kortach, zdobywając już po raz drugi Puchar Przechodni dla najlepszej drużyny, ufundowany przez Prezesa Indykpolu. Serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy za liczny udział i do zobaczenia w przyszłym roku!

