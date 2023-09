W związku z odejściem na emeryturę Bogusława Miszczuka, który przez 22 lata piastował funkcję prezesa zarządu firmy Sokołów S.A., stanowisko to obejmie Przemysław Gostkiewicz – dotychczasowy CEO BZK Bakoma. Pracę w nowej roli w firmie Sokołów rozpocznie 1 listopada.

Funkcję prezesa zarządu firmy Sokołów SA przejmie Przemysław Gostkiewicz

Zmiana na stanowisku prezesa zarządu Sokołów SA oznacza koniec pewnej ery, ponieważ obecny prezes Bogusław Miszczuk kierował firmą przez ostatnie 22 lata. Swoją karierę w Sokołowie rozpoczął 50 lat temu jako praktykant.

W 2001 roku do Grupy Sokołów należało 5 oddziałów, natomiast obecnie dysponuje ona 8 nowoczesnymi zakładami. Nastąpił również znaczący wzrost zatrudnienia - od ok. 4,5 tysiąca osób w 2001 roku do ok. 9,5 tysiąca w roku 2023. Wartość sprzedaży w ciągu tych 22 lat wzrosła o 872%.

Decyzją Zarządu Grupy Danish Crown, do której firma Sokołów należy, nowym prezesem zarządu Sokołów SA został mianowany Przemysław Gostkiewicz.

W 2022 roku został wybrany na stanowisko CEO w firmie Bakoma.

Nowy prezes zarządu Sokołów SA

Pod jego kierownictwem, Sokołów dynamicznie się rozwijał i umacniał swoją pozycję.

- Najbardziej jestem dumny z tego, że po 22 latach piastowania przeze mnie funkcji prezesa, firma jest prawie 10 razy większa niż w momencie, w którym ją przejmowałem - mówi Bogusław Miszczuk. - To wszystko dzięki ludziom, których potrafiłem skupić wokół siebie. Zarząd złożony z profesjonalistów otaczał się najwyższej klasy specjalistami na każdym poziomie, a praca zaangażowanej i niezawodnej załogi przyniosła takie efekty, że Sokołów stał się najsilniejszą i najbardziej rozpoznawalną marką na rynku.

Bogusław Miszczuk - 22 lata prezesury w Sokołowie

Nowy prezes Sokołów SA. Wcześniej pracował jako CEO Bakomy

W 2022 roku został wybrany na stanowisko CEO w firmie Bakoma. Jego bogate doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno rynki krajowe, jak i międzynarodowe, co czyni go doświadczonym liderem w świecie handlu.

