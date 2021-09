Za nami czwarty Food TweetUp (zdjęcia)

Grupa SuperDrob po raz czwarty zaprosiła na spotkanie cenionych ekspertów, dziennikarzy i analityków branży spożywczej.







Autor: portalspozywczy.pl

Data: 03-09-2021, 10:48

Grupa SuperDrob po raz czwarty zaprosiła na spotkanie cenionych ekspertów, dziennikarzy i analityków branży spożywczej. fot. mat. pras.

Czwarty Food TweetUp za nami

Grupa spożywcza SuperDrob, producent drobiu i dań gotowych, po raz czwarty zaprosiła na spotkanie cenionych ekspertów, dziennikarzy i analityków branży spożywczej. Głównym celem czwartkowego Tweetupu jest tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i integracja środowiska kreującego trendy spożywcze.

- Środowisko specjalistów z branży spożywczej często utrzymuje kontakty w social mediach, na przykład w serwisie Twitter, czy Linkedin. Zależy nam, aby mieć możliwość prawdziwego spotkania, dyskusji i stworzenia nieformalnej przestrzeni. Jest to szczególnie ważne po tak długiej przerwie, gdy okazji do rozmowy twarzą w twarz było tak mało. Zaufanie, wymiana pomysłów i networking buduje się najlepiej na takim wydarzeniu. – mówi Olga Sosnowska, manager ds. PR

Ola Lazar i twórca Rośleka gośćmi Food TweetUp

Gospodarze zaprosili na krótkie prelekcje dwoje ekspertów:

Ola Lazar, współzałożycielka akceleratora Food Foward i twórca startupów np. (serwis Gastronauci.pl) omówiła rynek trendów w produkcji zamienników białka. To obszar, który bardzo dynamicznie się rozwija i rewolucjonizuje rynek. Ma duży wpływ na przyszłość nie tylko branży spożywczej.

Michał Koncewicz, CEO Rośleko przedstawił kilka spostrzeżeń dotyczących zachowań konsumentów w okresie pandemii. „Takich spotkań powinno być więcej! To doskonały pretekst do dowiedzenia się co, w branżowej trawie piszczy.” – podsumował po wydarzeniu.

Food TweetUp, czyli branża spożywcza na Twitterze

Uczestnikami spotkania byli m.in. specjaliści z firm spożywczych, twórcy startup-ów i nowych technologii, dziennikarze branżowi, analitycy bankowi oraz eksperci ds. Zielonego Ładu, CSR i żywienia. Pierwszy Food Tweetup odbył się w siedzibie SuperDrob w marcu 2019 roku. Kolejne tweetupy gromadziły nowych uczestników. Wydarzenie stało się prestiżowym miejscem spotkań. Udział jest bezpłatny, ale biletowany.

Polska branża spożywcza jest w niewielkim stopniu obecna na Twitterze. Jednak jest to ciekawe źródło informacji o najważniejszych nowościach i wyzwaniach branżowych. Aktualnie możemy obserwować sporo wartościowych dyskusji dotyczących np. Zielonego Ładu, zrównoważonego żywienia i rolnictwa oraz najważniejszych ruchów biznesowych w branży. To pokazuje, że Twitter to nie tylko polityka, ale również obecność rolników i branży spożywczej, która współtworzy cały ekosystem handlu, zakupów i eksportu żywności.

W czwartym Food Tweetupie uczestniczyła także redakcja Portalspozywczy.pl. Zachęcamy do obserwowania naszego profilu na Twitterze!