Zakaz chowu klatkowego może zwiększyć import jaj spoza UE

- Obawiamy się, że wprowadzenie zakazu chowu klatkowego spowoduje, że w miejsce jajek z UE wejdą jajka spoza UE produkowane na innych zasadach - mówi nam Anna Zubków z Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 08-07-2021, 11:33

Anna Zubków z Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu wskazuje, że branża monitoruje prace nad zakazem chowu klatkowego w UE. fot. mat. prywatne

Większość dyskutantów w gremiach UE opowiada się za zakazaniem chowu klatkowego już w 2027 r.

Branża domaga się oceny skutków ekonomicznych zakazu.

Organizacje wskazują, że zakaz może zwiększyć import jaj z krajów pozaunijnych.

Zakaz chowu klatkowego, ale jaki?

Komisja Europejska ogłosiła, że do końca 2023 r. zamierza przedstawić wniosek ustawodawczy mający na celu wycofanie i ostateczny zakaz stosowania klatek w odniesieniu do wszystkich gatunków i kategorii zwierząt. To pokłosie inicjatywy "Koniec epoki klatkowej", która wiosną trafiła do Parlamentu Europejskiego. O sprawie pisaliśmy szczegółowo w tekście Koniec epoki klatkowej w 2027? Niekoniecznie

Anna Zubków przypomina, że już w 2018 r. DG SANTE przedstawiło raport dotyczący strategii dobrostanu zwierząt.

- Od tamtej pory osiągnięto część celów np. dotyczących uboju oraz poprawy dobrostanu kur niosek. Najsłabsze postępy zanotowane w obszarach takich, jak: transport, dobrostan brojlerów, obcinanie dziobów i ogonów maciorom. Wciąż jednak istnieją luki legislacyjne, a raport posłuży za doskonalenie procesu ,,Od pola do stołu’’.

Zakaz chowu klatkowego w UE już od 2027?

Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego jest w trakcie finalizowania raportu wspierającego zmiany w ,,systemach bezklatkowych’’.

- Zdecydowana większość dyskutantów w UE jest za wyznaczeniem 2027 roku jako "końca ery klatkowej". Domagamy się oszacowania skutków ekonomicznych, jakie przyniesie wycofanie chowu klatkowego oraz wydłużenia okresu przejściowego. Obawiamy się, że w miejsce jajek z UE wejdą jajka spoza UE produkowane na innych zasadach - mówi.

Chów klatkowy - hodowcy oczekują wsparcia

Anna Zubków wskazuje, że grupa robocza Copa-Cogeca "Jaja i drób" od dawna uświadamia przedstawicielom KE oraz obrońcom zwierząt, że chów klatkowy to produkcja, która w żaden sposób nie narusza praw zwierząt.

- Domagamy się także wsparcia finansowego dla rolników odchodzących od chowu klatkowego. Wystosowaliśmy pismo do KE (zresztą nie pierwsze w tej sprawie), w którym domagamy się uwzględnienia różnych kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy wprowadzaniu nowych przepisów dotyczących likwidacji produkcji klatkowej - podsumowuje.